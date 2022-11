Gli eventi di Telethon in provincia di Varese a sostegno della ricerca per la cura delle malattie rare

Anche quest’anno Uildm Varese organizza una serie di appuntamenti nelle piazze e nei teatri per raccogliere fondi a favore di Telethon, la fondazione che dal 1990 in Italia sostiene la ricerca per la cura di malattie genetiche rare.

La presentazione è avvenuta a Busto Arsizio questa mattina, come da tradizione, alla presenza dell’assessore alle Politiche Sociali Paola Reguzzoni, della presidente della sezione Varese Rosaria Chendi che ha fatto il punto della situazione dal punto di vista della ricerca che inizia a dare i suoi frutti e dei progetti che vanno avanti tutto l’anno come quello sul diritto all’eleganza coordinato con l’istituto Olga Fiorini.

A Busto Arsizio l’appuntamento principale è lo spettacolo teatrale della Compagnia Filodrammatica Gallaratese “Non ti pago” (testo di Eduardo De Filippo) al teatro San Giovanni Bosco di via Bergamo che si terrà il 25 novembre alle 21.

Tutti gli appuntamenti con Telethon

VENEGONO INFERIORE

– Dom 27 novembre – Telethon al Mercatino di Natale in Piazza Lamperti con Amici dell’Asilo di Venegono Inferiore

FAGNANO OLONA

– Dom 4 dicembre – Telethon in P.zza Garibaldi con AVIS, AIDO al “Natale con noi” organizzata da ANF, Associazione Negozianti Fagnanesi

CASTELLANZA

– Giov 8 dicembre – Telethon al Mercatino di Natale in piazza San Bernardo, Castellanza

VARESE

– Sab 10 dicembre – Telethon in Piazza del Podestà con AVIS Varese

CANTELLO

– Dom 11 dicembre – Telethon a Natale a Cantello presso Parco Grande Casa. via Cesare Bay

GALLARATE

– Sab 17 dicembre – Telethon in Piazza Libertà con Assopolizia e AVIS Gallarate

– Eventi Telethon con Istituto scolastico Gadda-Rosselli

BUSTO ARSIZIO

– Ven 25 novembre ore 21 – Spettacolo “Non ti pago” di Eduardo De Filippo al Teatro San Giovanni

Bosco, via Bergamo 12 con Compagnia Filodrammatica Gallaratese

– Sab 17 dicembre – Telethon in Via Milano con AVIS Busto Arsizio-Valle Olona

SOLBIATE OLONA

– Dom 18 dicembre – Telethon al Mercatino di Natale con AVIS Busto Arsizio-Valle Olona