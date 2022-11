Il presidente del CVA Angera Gianluigi Conterio nominato membro del consiglio nazionale di Anpas

(foto d’archivio 2019)

Con 136 voti a favore, il tainese Gianluigi Conterio, presidente del Corpo Volontari Ambulanze di Angera, è stato eletto membro nel consiglio nazionale di Anpas, l’Associazione nazionale di Pubbliche assistenze, in occasione del 54esimo congresso che si è svolto a Roma tra il 25 e il 27 novembre.

Per Conterio si tratta di un altro prestigioso riconoscimento ottenuto in seguito all’interno del mondo del volontariato, dopo la nomina del 2o19 a Cavaliere al merito della Repubblica Italiana e la benemerenza civica, ritirata a nome del CVA Angera, a Sesto Calende nel settembre 2021.

Come raccontò in un’intervista a VareseNews in occasione dello speciale conferimento da parte della Repubblica, fu un episodio vissuto tra le mura domestiche che spinse Conterio a immergersi, dedicando gran parte della propria vita, alle attività di pronto soccorso: «All’inizio degli anni Novanta, mia figlia Barbara rischiò di strozzarsi durante uno dei suoi primi pasti – aveva raccontato Conterio -. Per nostra fortuna riuscì a salvarsi ma questo mi fece pensare alla mia impreparazione e a tutta una serie di imprevisti che rischiano di diventare pericolosi. Qualche mese dopo, vidi ad Angera il cartello del corso per ambulanza. Decisi di iscrivermi e alla fine del’92 venni promosso soccorritore ad Angera».

Le congratulazioni da parte del CVA: