Incidente a Besozzo, donna investita in via Roma

Incidente a Besozzo nella mattina di mercoledì 16 novembre, intorno alle 8 e 15, dove una donna, 48 anni, è stata investita in Via Roma, 61, zona molto frequentata. Sul posto l’ambulanza e l’auto medica, oltre ai Carabinieri. La donna è stata soccorsa in codice giallo, fuori pericolo di vita.