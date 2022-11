Novità al cinema: tutte le nuove uscite dal 3 novembre

Pochi ma veramente buoni i film che arrivano oggi, giovedì 3 novembre, al cinema e “L’Ombra di Caravaggio”, diretto da Michele Placido, è sicuramente al primo posto sul podio: ambientato nell’Italia del XVII secolo, dove Michelangelo Merisi (Caravaggio) interpretato da Riccardo Scamarcio, un uomo tormentato, trasgressivo, ribelle è noto sia per la sua genialità che per il suo carattere sovversivo. L’artista si ritrova costretto a fuggire dopo essere stato condannato a morte per aver commesso un omicidio durante una rissa. Caravaggio avverte sempre più la terribile ombra della morte incombente ed è così che nelle sue opere iniziano a farsi largo soggetti condannati e una massiccia presenza di teste mozzate.

Per i più piccoli arriva nelle sale “Lo schiaccianoci e il flauto magico”, cartone animato diretto da Georgi Gitis. Durante la notte di Capodanno Marie scopre che sua madre sarà presto costretta a risposarsi con Mr. Ratter, un uomo orribile. Il giorno della proposta di matrimonio, questo meschino usuraio regala a Marie bambola Schiaccianoci. Inaspettatamente i suoi giocattoli prendono vita e lei viene rimpicciolita fino ad assumere le loro stesse dimensioni, entrando così in un mondo pieno di colori e magia, dove Marie scoprirà la vera identità dello Schiaccianoci, principe intrappolato con un incantesimo in quel corpo di bambola. Insieme a lui, Marie viaggia fino alla Terra dei Fiori, dove dovrà combattere contro il popolo dei topi, per ristabilire la pace e aiutare i suoi nuovi amici.

Non manca all’appello anche una commedia,“Bros”, diretto da Nicholas Stoller, film che racconta le vicende di due uomini gay, Bobby Lieber e Aaron Shepard, da sempre contrari a qualunque tipo d’impegno sentimentale. I due si incontrano in una discoteca e flirtano, ma nonostante trascorrano alcuni giorni in compagnia l’uno dell’altro, sembra non esserci sintonia. Aprendosi e raccontandosi, però, i due ragazzi capiranno cosa è meglio per loro e si aiuteranno a vicenda per raggiungere i loro obiettivi nella vita e coronare i loro sogni. Riusciranno a stare insieme o le loro divergenze avranno la meglio?

