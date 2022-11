A Samarate una corsa contro il tumore al seno per ricordare Sara

A un anno dalla scomparsa di Sara Gemo per un tumore al seno, la sua città natale, Samarate, vuole ricordarla nel miglior modo possibile.

I suoi sorrisi erano pieni di quella felicità contagiosa a cui nessuno può resistere. Per lei nessun problema era irrisolvibile. Con una determinazione ed un coraggio invidiabili, ha sempre affrontato ogni ostacolo, dimostrando a chi le stava accanto quanto fosse importante non arrendersi. E lei non ha mai fatto: ha lottato fino all’ultimo, con forza e tenacia, per difendere la sua vita, che tanto amava. Questa sua energia non ha abbandonato chi l’ha conosciuta.

L’iniziativa “Sarà pink”

Questa sua energia non ha abbandonato chi l’ha conosciuta. E oggi, con l’aiuto di Atletica Samverga, l’associazione Amici del Buonumore, Amici in Vespa, Radio Lupo Solitario, società Vinicola Tarantino e numerosi commercianti del territorio, ha permesso di organizzare la prima edizione della “Sarà Pink”, una manifestazione non competitiva di circa 5 km per corridori e camminatori.

L’evento, in programma per domenica 20 novembre, prevede un percorso che si snoderà per le vie di Samarate, città dove Sara è nata e cresciuta.

Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto alla Lilt (lega Italiana per la lotta contro i tumori, ndr) e a Caos (centro ascolto operate al seno, ndr) per sostenere la lotta contro il tumore al seno.

L’obiettivo è duplice: raccogliere fondi da destinare alla cura delle donne malate, ma anche sensibilizzare le persone sul tema della prevenzione e sulla necessità di finanziare la ricerca, per permettere la scoperta di nuove cure per i malati oncologici, e in particolar modo per le donne affette di tumore al seno metastatico.

Per partecipare alla manifestazione è sufficiente iscriversi al costo simbolico di dieci euro. Il pagamento della quota non è richiesto ai bambini fino ai 13 anni di età, ai disabili e agli over 80. A tutti i partecipanti verrà consegnata una pettorina personalizzabile.

Per qualsiasi informazione, è possibile inviare una e-mail a sarapinkwalk@gmail.com oppure chiamare il numero 3498369386 (Sabrina Gemo).