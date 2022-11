A Varese e dintorni arriva il tour natalizio del Greensleeves Gospel Choir

Si chiamerà The world for Christmas e sarà il tour natalizio del Greensleeves Gospel Choir. 13 date in diverse città della Svizzera e del Nord Italia

Si aprirà questo sabato il tour natalizio del Greensleeves Gospel Choir, il celebre coro di Varese diretto dal Maestro Fausto Caravati con 23 voci tra bassi, tenori, contralti e soprani. La prima data per le strade di Arcisate durante i mercatini di Natale. Avrà un nome emblematico questo “winter tour”.

“Abbiamo deciso di chiamarlo “The world for Christmas” – racconta Fausto Caravati -. È stata una decisione unanime. Si tratta del titolo di un brano scritto da Anders Edenroth che abbiamo a repertorio. Per noi è particolarmente significativa. Racconta di un bambino che chiede per Natale il dono di un mondo migliore. Ecco, questo è quello che abbiamo nel cuore questo Natale. Subito dopo, eseguiremo “Fratello Sole Sorella Luna”, arrangiato per coro a cappella da Ilaria Bellucci, in occasione del nostro concerto in Vaticano nell’autunno del 2019”.

Novità di quest’anno sarà l’accompagnamento musicale del concerto da parte di un trio jazz. Suoneranno infatti Luca Caiazza al contrabbasso, Pietro Losito alla batteria, Christian Tassi al pianoforte. “Quest’anno – continua Caravati – abbiamo proposto 13 date in 13 città della Svizzera e del Nord Italia”. Per maggiori informazioni http://www.ggcgospel.com/ – info@solevoci.it

Questo il programma del winter tour del Greensleeves Gospel Choir: