A Ville Ponti premiate 76 attività storiche della provincia di Varese. Guidesi: “Svolgono un servizio fondamentale”

Sono settantasei le attività storiche in provincia di Varese che hanno ottenuto il riconoscimento da Regione Lombardia nel 2022. Negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto la propria attività senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

Nel pomeriggio di giovedì 10 novembre la consegna a Varese, in occasione di un evento, particolarmente carico di emozioni, tra chi ha ricordato con gli occhi lucidi i genitori che hanno avviato l’attività diversi decenni or sono e chi ha rimarcato con orgoglio il sentimento di appartenenza alla comunità locale e lombarda. La cerimonia si è tenuta presso Ville Ponti alla presenza dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi e del presidente della Camera di Commercio di Varese Fabio Lunghi. Presenti anche i consiglieri regionali Francesca Brianza, Emanuele Monti, Giacomo Cosentino e Samuele Astuti.

Proprio grazie alla collaborazione con gli enti camerali, per la prima volta, su volontà dell’assessore, le cerimonie di consegna dei marchi identificativi stanno avendo luogo in tutti i territori provinciali.

Dopo Sondrio, Lodi e Milano (occasione in cui sono state premiate anche le imprese della provincia di Monza e Brianza) è la quarta giornata del tour. In totale sono già state consegnate 185 targhe. Le attività storiche riconosciute nel 2022 in Lombardia sono 456. Dal 2004 sono state riconosciute nella regione in totale 2848 attività storiche.

«Sono momenti importantissimi per queste persone – ha dichiarato l’assessore Guidesi – e particolarmente emozionati. Dietro a ogni impresa c’è una grande storia, fatta di sacrifici, professionalità, relazioni, coraggio. Vicende che spesso si intrecciano con quelle delle famiglie e dei centri abitati in cui queste realtà sono inserite. Per tutto quello che fanno, per il servizio fondamentale che svolgono per le loro comunità, per la capacità di mantenere occupazione sui territori: questa per noi è un’occasione per dire loro grazie».

«Sono inoltre capaci – ha aggiunto Guidesi – sia di conservare le tradizioni, sia di rinnovarsi generazione dopo generazione, affrontando ogni giorno numerose sfide. Non da ultimo il caro energia, tema sul quale da tempo abbiamo chiesto dall’Europa un sostegno concreto che andasse oltre agli annunci».

Queste le 76 “nuove” attività storiche premiate in provincia di Varese

– Angera, F.lli Ponti (1970), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana

– Azzate, Pasticceria Gelateria Marcolli (1978), Locale Storico, Storica Attività

– Besnate, Eredi Magni (1960), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana

– Besnate, Lilea Design (1962), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana

– Besozzo, Teresita L’intimo (1977), Negozio Storico, Storica Attività

– Busto Arsizio, Artigiani Del Pane – Il Forno A Modo Mio Panificio Giani Dal 1963 (1963), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana

– Busto Arsizio, Centrovista Besozzi (1978), Negozio Storico, Storica Attività

– Busto Arsizio, City (1974), Negozio Storico, Storica Attività

– Busto Arsizio, Da Mario Ristorante Pizzeria (1972), Locale Storico, Storica Attività

– Busto Arsizio, La Bambocciata (1978), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana

– Busto Arsizio, L’isola Della Fantasia (1973), Negozio Storico, Storica Attività

– Busto Arsizio, Macelleria Franco (1981), Negozio Storico, Storica Attività

– Busto Arsizio, Mercerie Abbigliamento Ferrario (1942), Negozio Storico, Storica Attività

– Busto Arsizio, Ottica Sonnino (1968), Negozio Storico, Storica Attività

– Busto Arsizio, Panificio Maccia (1967), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana

– Busto Arsizio, Pi.Erre Sport (1978), Negozio Storico, Storica Attività

– Cairate, Battaglia Auto Moto Cicli (1974), Negozio Storico, Storica Attività

– Cantello, Gioprocart Graziella Profumeria Giocattoli Cartoleria Libreria (1982), Negozio Storico, Storica Attività

– Cantello, L’agricola Di Scattini Manolo (1972), Negozio Storico, Storica Attività

– Carnago, Cattaneo Serafino (1971), Negozio Storico, Storica Attività

– Casorate Sempione, Panificio A. Parolo Pasticceria Alimentari (1976), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana

– Cassano Magnago, Panificio Mainini (1958), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana

– Cislago, ‘Mary’s Flower Di Forcati Mariangela’ (1978), Negozio Storico, Storica Attività

– Comabbio, Ristorante Cesarino (1967), Locale Storico, Locale Storico

– Cunardo, Moderno Sport (1980), Negozio Storico, Storica Attività

– Cunardo, Pasticceria Belli (1981), Locale Storico, Storica Attività

– Dumenza, Ristorante Smeraldo (1961), Locale Storico, Storica Attività

– Gallarate, Minoli Ferramenta (1903), Negozio Storico, Storica Attività

– Gallarate, Panificio Caimi (1939), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana

– Gavirate, Abbigliamento Furiga (1970), Negozio Storico, Storica Attività

– Germignaga, Bar Pescatori (1946), Locale Storico, Storica Attività

– Gorla Maggiore, La Bottega Del Pane Di Fusè (1971), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana

– Jerago Con Orago, Ottica e Foto Aldrighetti (1981), Negozio Storico, Storica Attività

– Lavena Ponte Tresa, Bar Johnny (1977), Locale Storico, Storica Attività

– Laveno-Mombello, Ristorante Gigliola (1970), Locale Storico, Storica Attività

– Lonate Pozzolo, Romano’ Per Arredare (1962), Negozio Storico, Storica Attività

– Luino, Bar Pasticceria (1978), Locale Storico, Storica Attività

– Luino, Centro Vini (1981), Negozio Storico, Storica Attività

– Luino, Foto Conte (1982), Negozio Storico, Storica Attività

– Luino, Merceria Montagna (1967), Negozio Storico, Storica Attività

– Luino, Pizzeria Trattoria Turismo (1969), Locale Storico, Storica Attività

– Luino, Quasso (1948), Negozio Storico, Storica Attività

– Luino, Tre Re (1971), Locale Storico, Locale Storico

– Maccagno Con Pino E Veddasca, Bar Tabacchi Nr. 1 (1860), Locale Storico, Storica Attività

– Monvalle, Trattoria Da Renata (1971), Locale Storico, Storica Attività

– Morazzone, Vendita Carni Pozzi Mario Macellazione Propria (1978), Negozio Storico, Storica Attività

– Olgiate Olona, Ottica Caldiroli (1970), Negozio Storico, Storica Attività

– Porto Valtravaglia, Trattoria Locanda Bar Muceno (1964), Locale Storico, Storica Attività

– Sangiano, Iole 1954 Merceria & Abbigliamento (1954), Negozio Storico, Storica Attività

– Sangiano, Polleria Contini (1972), Negozio Storico, Storica Attività

– Saronno, Balossi e Conti (1981), Negozio Storico, Storica Attività

– Saronno, Centrotela di Ceriani (1975), Negozio Storico, Storica Attività

– Saronno, Gioielleria Rampoldi (1956), Negozio Storico, Storica Attività

– Saronno, Passerotto (1952), Locale Storico, Storica Attività

– Saronno, Pasticceria Nord (1971), Negozio Storico, Storica Attività

– Somma Lombardo, La Merceria (1972), Negozio Storico, Storica Attività

– Somma Lombardo, Mones Fiori (1960), Negozio Storico, Storica Attività

– Somma Lombardo, Ortopedia Cossia (1957), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana

– Tradate, Bazzocchi Ottico Optometrista (1913), Negozio Storico, Storica Attività

– Tradate, Ristorante Tradate Con Alloggio (1921), Locale Storico, Storica Attività

– Travedona-Monate, Panificio Varischetti (1967), Negozio Storico, Storica Attività

– Varese, Boutiqap (1977), Negozio Storico, Storica Attività

– Varese, Colorificio Gattoni (1962), Negozio Storico, Storica Attività

– Varese, Gastronomia Del Corso (1982), Negozio Storico, Storica Attività

– Varese, Ghiggini (1822), Negozio Storico, Storica Attività

– Varese, Lonati Mario & Figlio (1919), Bottega Artigiana Storica, Bottega Storica

– Varese, Marelli (1935), Negozio Storico, Negozio Storico

– Varese, Nicora (1933), Negozio Storico, Storica Attività

– Varese, Otticamoderna Giorgi (1958), Negozio Storico, Storica Attività

– Varese, Prestino Pigionatti (1958), Bottega Artigiana Storica, Storica Attività Artigiana

– Varese, Vettore Ottica (1963), Negozio Storico, Storica Attività

– Vedano Olona, Bar Gianni (1906), Locale Storico, Storica Attività

– Vedano Olona, Enoteca De Salve (1972), Locale Storico, Storica Attività

– Venegono Inferiore, Il Cenacolo (1978), Locale Storico, Storica Attività

– Venegono Superiore, Buosi Pasticceria Gelateria (1958), Locale Storico, Storica Attività

– Viggiù, Zetamarket di Zanchin Luigi (1975), Negozio Storico, Storica Attività