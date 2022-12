Caro Babbo Natale, mi fai tornare bambino?

Forse i nonni dei bambini dell’Asilo Veratti l’hanno chiesto veramente a Babbo Natale…

Non conosciamo ancora la sua risposta, ma sappiamo che, alcuni di loro hanno vissuto un’emozionante esperienza a stretto contatto con i 128 bambini frequentanti la scuola dell’infanzia più antica di Varese: l’Asilo Veratti.

Nel mese di Novembre, le maestre hanno pensato ad un modo per restituire ai nonni quel giusto “protagonismo” di cui, il Covid li aveva privati, limitando la loro collaborazione e la loro partecipazione alle iniziative scolastiche. Come? Ideando un laboratorio artistico-creativo!

Durante gli incontri di laboratorio, nonni e bambini hanno lavorato insieme per la realizzazione del Presepe della scuola. L’iniziativa è risultata ancor più straordinaria per il fatto che i materiali utilizzati sono stati tutti di riciclo, materiale “povero”, facilmente reperibile, che grazie alla fantasia dei bambini, alle abilità ed alla saggezza dei nonni, si è trasformato nel più significativo Simbolo del Natale: la Natività di Gesù Bambino.

Nella giornata del 14 Dicembre è arrivata, anche, la visita di Monsignor Panighetti presso l’Asilo Veratti il quale, alla presenza degli “artisti” grandi e piccini e di tutto il personale scolastico, ha portato la sua Benedizione per un Santo e Sereno Natale.

Un ringraziamento speciale, da parte di tutto il personale della scuola, va ai nonni che hanno partecipato all’iniziativa ed alle famiglie che hanno contribuito a recuperare i materiali necessari alla realizzazione di ogni singolo elemento.

Se Babbo Natale accoglierà la richiesta iniziale dei nonni non lo sappiamo, ma certo è che, loro, non aspettano altro che la prossima iniziativa per tornare un po’ bambini tra i bambini!