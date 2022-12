Cellulare alla guida, in Canton Ticino 1500 multe in tre mesi

Anche in Canton Ticino la pericolosa abitudine di usare il cellulare mentre si è alla guida è ancora diffusa. Lo dice il bilancio dell’operazione di controllo “Distratti mai!” della Polizia cantonale, che si è conclusa alla fine di novembre.

Nei tre mesi in cui è stata effettuata la campagna, che rientra nel progetto di prevenzione “Strade sicure”, gli agenti hanno effettuato 255 controlli della circolazione durante i quali sono state elevate 1.555 contravvenzioni e alcune denunce. Tra queste una nei confronti di un conducente sorpreso mentre effettuava una videochiamata in corso da 30 minuti e un’altra di un automobilista che stava mangiando mentre era al volante.

Oltre a dare le multe agli indisciplinati, gli agenti hanno sensibilizzato l’utenza sui pericoli derivanti dall’utilizzo del cellulare e la conseguente distrazione alla guida: “Gli incidenti stradali provocati dalla disattenzione sono in costante crescita, soprattutto a causa dell’utilizzo del telefono durante la guida – dicono i responsabili della campagna – Come già emerso in occasione di analoghe azioni effettuate in passato, purtroppo si constata che l’uso di questi apparecchi mentre si è al volante continua a essere una pratica frequente. Un comportamento non solo illegale, ma che mette in serio pericolo l’incolumità propria e degli altri utenti della strada. Infatti dare un’occhiata allo smartphone alla velocità di 50 chilometri orari equivale a percorrere ben 98 metri al buio, a 100 chilometri orari equivale a percorrerne addirittura 400″.

Analoghe attività di prevenzione e repressione da parte della Gendarmeria della Polizia cantonale saranno effettuate anche nei prossimi mesi.