Comincia dalla fiaccolata al Sacro Monte l’ultima settimana dell’anno di eventi a Varese

Comincia con la Fiaccolata di fine anno al Sacro Monte la “settimana corta” di eventi a Varese che porterà la città alla fine dell’anno.

Prevista per mercoledì 28 dicembre, con partenza alle 20.30 dalla Prima Cappella della Via Sacra, è ormai un appuntamento tradizionale e suggestivo, organizzato dalla Parrocchia di Santa Maria del Monte supportata dal Gruppo Alpini di Varese, in collaborazione con il Comune di Varese, con arrivo a Santa Maria del Monte intorno alle 21.30. Per raggiungere il luogo della fiaccolata è previsto un servizio di navette: alle 19.20 e alle 19.50 le “navette d’andata” da Piazzale De Gasperi (dalla fermata del park and bus – linea E, angolo via Borghi) a Piazzale Montanari, con fermate intermedie alla chiesa di Sant’Ambrogio e al bivio di Velate; alle 22.30 e alle 23 le “navette di ritorno” partono da Piazzale Pogliaghi verso Piazzale De Gasperi con fermate intermedie in Piazzale Montanari, bivio di Velate e chiesa di Sant’Ambrogio.

In occasione della fiaccolata, è prevista anche una apertura straordinaria della cripta del santuario di Santa Maria del Monte, dalle 21 alle 22 per la visita a piccoli gruppi, ad offerta. Un’occasione per concludere la camminata con l’arte e la storia di Santa Maria del Monte.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DI MERCOLEDì 28 DICEMBRE

Sempre mercoledì 28 e sempre al Sacro Monte, “Pillole Liberty al sacro Monte“, visite guidate nel borgo di Santa Maria del Monte per promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico del Sacro Monte di Varese avvolto dall’atmosfera natalizia. Due sono gli appuntamenti, alle 15 e alle 16.30: il ritrovo per entrrambi è alla Fontana del Mosè. Il percorso, a cura dell’associazione culturale “Immagina – arte, cultura, eventi”, in collaborazione con Comune di Varese dura un’ora e mezza circa, e prevede un massimo di 25 partecipanti per turno. La partecipazione è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria su EventBrite.

In centro a Varese, più precisamente in Salone Estense, il Teatro del Sole e la Comunità il Pezzettino presentano “Incanti di Natale“, una magica storia di Natale recitata e cantata dal vivo. L’appuntamento è alle 15.30 nel Salone di palazzo Estense in via Sacco, 5. L’ingresso è ad Offerta Libera, a seguire merenda offerta dal progetto “Bisogni”.

GLI APPUNTAMENTI DI GIOVEDÌ 29 DICEMBRE

Due visite guidate sono previste nella giornata di giovedì 29 dicembre: una al Sacro Monte, che vedrà protagonista la cripta del santuario di Santa Maria del Monte: per chi desidera partecipare l’appuntamento è alle 10.30 in piazzetta Monastero. La Cripta del Santuario di Santa Maria del Monte è un unicum per storia e arte: custodisce la più antica natività del Sacro Monte di Varese, rappresentata utilizzando come fonte le parole dei vangeli apocrifi e sono ancora visibili i graffiti lasciati dai visitatori sui muri durante i secoli. Per la visita guidata si paga solo l’ingresso alla cripta, che è di 4 euro. Prenotazioni su: bit.ly/Beatochiciviene

La seconda visita guidata è a Palazzo Estense, in orario serale: per godersi le luci di Natale ai Giardini ma anche scoprire un po’ di più del palazzo che le ospita. Qui gli appuntamenti sono tre: alle 18.30, alle 19.30 e alle 20.30. L’evento è a cura dell’associazione culturale “Immagina arte, cultura, eventi”, in collaborazione con Comune di Varese

La durata del percorso è di circa un’ora, il ritrovo è davanti al Salone Estense e il numero massimo di partecipanti per turno è di 15. La partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria su EventBrite.

COSA RESTA APERTO DURANTE TUTTE LE VACANZE

Oltre agli eventi specifici, diverse sono le iniziative aperte durante tutte le vacanze di Natale: fino a domenica 15 gennaio 2023 per esempio, resta aperta la Pista di pattinaggio ai Giardini Estensi.Gli orari feriali sono dalle 14.30 alle 19, festivi dalle 10 alle 23

Continua fino a martedì 17 gennaio 2023 Il Giardino dell’Incanto, opera di Valerio Festi e Monica Maimone per i Giardini Estensi della città di Varese. Gli orari sono da lunedì a giovedì dalle 17.30 alle 20.30 e il venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 17.30 alle 22.30.

Sempre ai giardini estensi, sulla facciata interna di palazzo estense, continuano “I Racconti d’inverno“: tutte le sere alle 17.45, 18.30 e 19.15 sulla facciata di Palazzo Estense, proiezione di video racconti illustrati dagli artisti Marco Mac e Ahmed Malis e montati dal video designer Davide Schinaia. I racconti sono stati realizzati dai bambini delle classi quinte delle scuole di Varese: in particolare“Un dono per Natura” è stato scritto dai bambini della scuola Locatelli; “I Pinguini sono stufi e altri racconti” dalla scuola Pascoli di Lozza”; “Corvi, colombi e la luce della Natura” dagli alunni della scuola IV Novembre.

Al Sacro Monte per tutto il periodo natalizio, ci sono le lucine di Natale, addobbi, decorazioni e presepi per le vie del Borgo, a cura dell’Associazione culturale Amici del Sacro Monte e Gruppo Lucine, in collaborazione con il Comune di Varese. Inoltre Esposizione di lavoretti degli alunni del doposcuola delle primarie di Varese, con tema ‘La Pace’ A cura di Associazione culturale Amici del Sacro Monte e Gruppo Lucine, in collaborazione con il Comune di Varese. Al Museo Baroffio Durante le aperture del periodo natalizio sarà esposta un’opera inedita. Si tratta della tela raffigurante il Viale delle Cappelle con Giovan Battista Aguggiari e l’architetto Giuseppe Bernasconi. L’opera viene esposta per promuovere una raccolta fondi destinata al restauro della stessa. Durante le vacanze di Natale resta aperto anche l’Emporio di Santa Maria del Monte, in via Beata Caterina Moriggi 22. Gli orari d’apertura sono martedì e mercoledì dalle 10 alle 16; giovedì, venerdì e domenica dalle 10 alle 17; sabato dalle 10 alle 18. Nell’emporio promozione e vendita di prodotti tipici del Sacro Monte e della Provincia, con degustazione gratuita dei prodotti locali. per raggiungere il Sacro Monte durante le feste è stata potenziata la linea C, con prolungamento delle corse dalla Prima Cappella (piazzale Montanari) al borgo di Santa Maria del Monte (piazzale Pogliaghi): sabato (ogni 20 minuti) e festivi (ogni 30 minuti) fino all’8 gennaio 2023 (escluso Natale e Capodanno), feriali dal 27 dicembre al 5 gennaio (ogni 60 minuti).

MUSEI VARESINI APERTI DURANTE IL PERIODO NATALIZIO

I musei Civici di Varese, Villa Mirabello e Castello di Masnago, durante il periodo natalizio osserveranno le seguenti chiusure: 24 dicembre al pomeriggio, 25 dicembre; 26 dicembre, 31 dicembre al pomeriggio; 1 gennaio; lunedì 2 gennaio invece saranno eccezionalmente aperti insieme al 6 gennaio. In particolare, il Museo di Arte di Moderna e Contemporanea del Castello di Masnago propone per il 2 e il 6 gennaio otto percorsi accompagnati alle mostre “Tesori Nascosti” e “Renato Guttuso: i tempi della pittura” a cura dei Volontari del Servizio Civile. I percorsi partiranno ogni ora a partire dalle 14 e saranno della durata di 45 minuti ognuno. L’evento è gratuito ma è necessaria prenotazione.

Dal 3 dicembre 2022 al 26 marzo 2023 al Castello di Masnago – con ingresso gratuito – è visitabile la mostra “Tesori Nascosti opere d’arte restituite alle comunità del Varesotto”. Sempre al Castello di Masnago, nell’ala quattrocentesca, è inoltre possibile ammirare “I tempi della pittura. Cronografia di alcune opere di Renato Guttuso dipinte a Velate: l’archivio di Nino Marcobi”. La mostra a cura di Fabio Carapezza Guttuso e Serena Contini rimarrà aperta fino al 19 febbraio 2023. Nei due musei, in orario di apertura, dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 sono sempre visitabili le collezioni permanenti che comprendono a Villa Mirabello il museo archeologico, la sezione naturalistica con l’esposizione di lepidotteri e la sezione risorgimentale con lo splendido dipinto animato nel Pagliano. Per quanto riguarda il Castello di Masnago, l’attuale allestimento, espone dipinti e sculture del XIX e XX secolo della collezione del Comune di Varese.

Anche al Sacro Monte ci sono aperture straordinarie per le feste, da lunedì 26 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023. Il Museo Baroffio e la Cripta sono aperti Sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 18, nei giorni feriali invece dalle 14 alle 18. Il 31 dicembre resterà chiuso e il primo gennaio 2023 apertura nel pomeriggio, dalle 14 alle 18. La casa Museo Lodovico Pogliaghi alle 11.30 di sabato, domenica e festivi apre per una visita guidata. Per info e prenotazioni: info@sacromontedivarese.it | + 39 366774873 | + 39 3288377206 | www.sacromontedivarese.it