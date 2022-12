La «prima» anche a Maccagno per il recital a sostegno di Andrea

Era nata come una serata per riderci sopra strizzando soprattutto l’occio alla solidarietà, ad un progetto di sostegno e aiuto a una famiglia in difficoltà. E l’obiettivo è stato pienamente centrato dopo la «prima» – lo stesso giorni di quella più blasonata, alla scala di Milano – che si è tenuta a Maccagno con Pino e Veddasca e che ha segnato il tutto esaurito.

«Siamo estremamente contenti e soddisfatti», hanno spiegato gli organizzatori, che sono al lavoro per organizzare altre serate nei comuni vicini: la partecipazione è stata notevole e hanno presenziato alla serata anche il sindaco Fabio Passera e alcuni componenti della sua giunta oltre ad altri amministratori locali.

All’Auditorium è dunque andata in scena la commedia “Mai prestare la dentiera” a cura della compagnia “Gli sneuronati” (“braccio culturale” della ASD “Amici di Angelo”) che devolve il ricavato degli spettacoli a sostegno della famiglia di Andrea, un ragazzo colpito anni fa da un grave problema fisico e che necessita di assistenza 24 ore su 24.