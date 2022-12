Le luci di Natale ai giardini Estensi di Varese incantano diecimila persone

Si sono presentate in circa 10mila persone all’inaugurazione del “Giardino d’Incanto”, le luci di Natale ai giardini Estensi di Varese che sono state accese per la prima volta alle 18 dell’8 dicembre 2022. Una stima, per di più, considerata in difetto dagli organizzatori, anche in base ai conteggi fatti durante gli anni del covid.

Galleria fotografica Si accendono le luci di Natale ai giardini Estensi 4 di 25

In effetti, fin dalle 17 una vera e propria fiumana di persone ha raggiunto i giardini del palazzo comunale: e hanno cosi potuto assistere alla prima proiezione delle favole ideate dai bambini delle scuole di Varese e raccontate per immagini dagli artisti Marco Mac e Ahmed Malis, hanno potuto ascoltare le canzoni natalizie del coro Blooming Kids dell’ Accademia Solevoci e del Greensleeves Gospel Choir, hanno ascoltato gli auguri del sindaco Davide Galimberti e hanno fatto il count down insieme al vicesindaco Ivana Perusin.

Poi, con qualche minuto di ritardo, l’accensione tanto attesa, che ha ammutolito le migliaia di persone assiepate, che quasi non osavano passare dalla grande galleria di luce. È stato proprio Valerio Festi, che ha raccontato la genesi dell’opera, a invitare la marea di gente ad attraversarla: da li si è dato definitivamente il via al Natale dei varesini.

IL GIARDINO DELL’INCANTO APERTO DALL’8 DICEMBRE AL 17 GENNAIO

Le luci, ideate dallo studio internazionale Festi Resteranno accese ai Giardini per più di un mese, dall’8 dicembre al 17 gennaio, cioè dall’Immacolata a Sant’Antonio. La cerimonia di apertura al pubblico sarà giovedì 8 dicembre alle 18: dopodichè gli orari di apertura saranno dal lunedì al giovedì dalle 17.30 alle 20.30, venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 17.30 alle 22.30.

Accanto alle luminarie, sono previste sui muri interni di palazzo Estense, anche delle videoinstallazioni con un racconto ideato grazie alla collaborazione delle scuole cittadine: i “Racconti d’Inverno“, un video animato con le storie scritte dai bambini delle scuole della città e illustrate dagli artisti Marco Mac e Ahmed Malis e poi montate in un unico racconto dal video designer Davide Schinaia. Tutte le sere, a partire da giovedì 8 dicembre, ci saranno tre appuntamenti per assistere alle proiezioni, uno per ogni video, alle 17.45, alle 18.30 e alle 19.15. Negli altri orari, non mancheranno videoproiezioni a tema, ideate e realizzate da Monica Maimone dello Studio Festi, che con Valerio Festi ha ideato tutto l’evento.

Per rendere ancora più consapevole la visita alle luci dei giardini estensi il comune di Varese ha anche organizzato, accanto all’evento, delle visite guidate all’affascinante sede del comune, il settecentesco palazzo Estense. Il primo gruppo di visite è intitolato “Luce su Varese” e consiste in visite guidate serali per conoscere palazzo Estense in occasione dell’accensione delle Luci. Sono previste giovedì 8 dicembre, venerdì 23 dicembre, giovedì 29 dicembre, venerdì 6 gennaio e lunedì 16 gennaio. In ognuno di questi giorni sono previsti tre turni di visite con 15 partecipanti ognuno, a cura di associazione culturale Immagina Arte, in collaborazione con Comune di Varese. La durata del percorso è di un’ora circa. La partecipazione libera ma la prenotazione è obbligatoria su EventBrite. Info: info@immagina.varese.it; +39 0332 435904

La seconda è una “visita guidata multimediale”, dal titolo “Invito a Palazzo” e prevede l’apertura straordinaria del Palazzo Estense per consentire al pubblico la visita autonoma agli spazi civici e culturali del Comune di Varese grazie a un percorso audiovisivo attivabile con un qr code. Le date di apertura sono mercoledì 14 dicembre, mercoledì 21 dicembre, lunedì 2 gennaio, mercoledì 4 gennaio, mercoledì 11 gennaio. La durata del percorso audiovisivo a tappe è di 30 minuti circa con partenza dal Salone Estense, lato Anagrafe. La partecipazione è libera, ma per seguire il percorso correttamente è opportuno uno smartphone che legga il qr code e una cuffietta. Info: turismo@comune.varese.it