Non c’è Natale senza il panettone dei panificatori. Come da tradizione, il dolce che caratterizza le feste natalizie, è arrivato in Pediatria all’Ospedale Del Ponte di Varese portato da fornai e fornarine dell’Associazione Panificatori della Provincia di Varese, che dai tempi dei tempi sostiene i progetti de Il Ponte del Sorriso.

Galleria fotografica Il Panettone dei Panificatori per i bambini del Del Ponte 4 di 6

Verrà rigorosamente aperto la sera della Vigilia, quando passerà il vero Babbo Natale con i doni preparati con l’aiuto degli elfi.

Il gruppo capitanato, da Franco Borroni, con tanto di grembiule, ha organizzato il laboratorio creativo con la pasta di pane. Le magiche mani di Angelo Canova hanno aiutato i bambini a modellare lumache, ricci, tartarughe, coccodrilli, trecce e persino una rosa da donare alla mamma. Una volta pronto, il pane è stato messo in forno per poter poi diventare un bellissimo oggetto.

Non solo a Varese in Pediatria e in Neuropsichiatria Infantile, ma anche negli altri reparti pediatrici di Cittiglio, Tradate e Busto Arsizio il buon panettone dei panificatori farà da protagonista in sala giochi, da mangiare tutti insieme a Natale, come si fa in ogni famiglia.