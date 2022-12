Protestò in piazza a Busto Arsizio durante il lockdown, assolto il consigliere Matteo Sabba

Matteo Sabba è stato assolto per non aver commesso il fatto. La sentenza per il consigliere comunale di Busto Arsizio, eletto con la lista Antonelli Sindaco, è arrivata questa mattina nel locale tribunale.

Era il 2 maggio 2020, pieno lockdown della prima ondata di covid, quando Sabba (allora presidente del Distretto del Commercio) era sceso in piazza Santa Maria insieme ad un gruppo di commercianti per protestare contro la decisione del governo di chiudere le attività commerciali per fermare la catena di contagi che stava investendo come un treno in corsa le strutture sanitarie di tutto il Paese.

Nelle intenzioni sarebbe dovuto essere un flash mob ma per il primo dirigente del Commissariato di Busto Arsizio sarebbe stata una manifestazione non autorizzata per la quale aveva proceduto a denunciare Sabba in quanto organizzatore e perchè, non avendo comunicato l’iniziativa, non aveva ottenuto l’autorizzazione a manifestare.

Il processo che si è concluso oggi è il risultato dell’opposizione presentata dallo stesso Sabba al decreto penale di condanna (una sanzione amministrativa). La sentenza stabilisce che quella del 2 maggio non era da considerarsi una manifestazione.