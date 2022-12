Sanità di valle, da oggi entra in funzione la Casa di Comunità di Arcisate

Entra da oggi in attività la Casa di Comunità di Arcisate, in via Campi Maggiori 23.

Quella odierna rappresenta la data di avvio ufficiale, ma molti dei servizi presenti nella struttura sono attivi già da un po’ di tempo, a partire dagli infermieri di famiglia e comunità, che sono entrati in servizio nel Distretto di Arcisate nel mese di marzo.

“La Casa della Comunità non è semplicemente un luogo fisico – spiegano i responsabili di Asst Sette Laghi – ma un nuovo modo di concepire la sanità, più vicino al cittadino e alla sua famiglia, più completo, che integra l’assistenza ospedaliera con quella sociosanitaria e sociale in un percorso di cura globale della persona”.

Nella sede di via Campi Maggiori i cittadini del Distretto di Arcisate, guidato dalla dottoressa Barbara Lamperti, troveranno troveranno uno sportello multifunzione – il Pua, Punto unico di accesso – che sarà aperto tutti i giorni, compresi sabato e domenica, dalle 8 alle 20 con accesso libero, senza bisogno di prenotazione. Qui verrà fornito un servizio di informazioni, accoglienza e orientamento, ma anche una prima valutazione del bisogno di salute della persona, con la conseguente attivazione delle risposte necessarie per soddisfarlo.

Il Pua rappresenta il punto di riferimento anche per chi intende accedere al servizio dell’Infermiere di famiglia e comunità che, ad Arcisate, è già operativo dallo scorso 14 marzo.

“L’attività dell’Infermiere di famiglia rappresenta uno dei servizi più innovativi avviati in questi mesi sul territorio ed i numeri confermano quanto sia apprezzato dalla cittadinanza – spiega Asst Sette Laghi – Su un totale di circa 1.190 pazienti presi in carico dal servizio in tutta la Asst Sette Laghi, quelli del Distretto di Arcisate sono 407, con 907 primi contatti telefonici, 306 nuovi accessi per richieste di visite domiciliari e 1.398 successive visite domiciliari. Attualmente gli Infermieri di famiglia del Distretto di Arcisate hanno trascorso un totale di 835 ore nelle abitazioni dei cittadini e 1.752 ore al telefono con loro”.

I servizi offerti nella Casa della comunità di Arcisate sono molti: servizi di specialistica ambulatoriale e, in particolare, di diabetologia, Ccrdiologia, poneumologia, fisiatria, oculistica, dermatologia, ortopedia, neurologia, otorinolaringoiatria, ginecologia, gastroenterologia, proctologia e urologia, oltre ai servizi diagnostici finalizzati al monitoraggio delle cronicità, in particolare con elettrocardiogramma ed ecocardiografia. Sono inoltre in arrivo un retinografo e un macchinario per la Tomografia ottica computerizzata (Oct).

Sempre nella sede di via Campi Maggiori sono in funzione il Punto Prelievi, il Centro vaccinale e il servizio di Continuità assistenziale, ma anche lo sportello di scelta e revoca del medico di base, il servizio protesica, le certificazioni medico-legali, la profilassi del viaggiatore internazionale. Completano l’offerta i servizi sociali alla persona e alla famiglia, quali lo psicologo, l’assistente sociale, l’ostetrica, specialisti dell’area della salute mentale, delle dipendenze patologiche e della neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, quali neuropsichiatria, educatore, logopedista e assistente sociale.

“Come da programma, la Casa di comunità di Arcisate è pronta. Entro fine anno entreranno ufficialmente in servizio anche le Case della comunità di Laveno Mombello e Varese – spiega Gianni Bonelli, direttore generale di Asst Sette Laghi – Ogni struttura viene in un certo senso consegnata alla cittadinanza che abita in quello specifico distretto, affinché la faccia propria, integrando i servizi che noi vi offriamo con nuovi progetti e attività che danno sostanza al principio dell’integrazione tra gli ambiti sanitario, sociosanitario e sociale. La sinergia più stretta è ovviamente quella con le istituzioni locali e con il Terzo settore, in un’ottica di glocalizzazione per dare una risposta specifica e mirata alle esigenze della comunità che abita quel distretto”.

Qui potete leggere e scaricare la Carta dei servizi offerti nel Distretto di Arcisate.