Serie C: Arzignano Valchiampo – Pro Patria in diretta

Ultima gara del 2022 e prima del girone di ritorno venerdì 23 dicembre, ore 14:30, allo stadio Dal Molin di Arzignano, dove i padroni di casa giallocelesti ospitano i tigrotti della Pro Patria, che lo scorso sabato hanno registrato il record di punti nel girone di andata (31) dal ritorno tra i professionisti. Nel giorno dell’antivigilia i bustocchi vogliono regalarsi la quarta vittoria consecutiva da scartare sotto l’albero e chiudere un anno solare del tutto singolare, fatto di bassi (pochi, culminati tra gennaio e febbraio) e diversi alti, a partire dallo scorsa primavera, quando i biancoblu si sono lanciati stabilmente nella parte destra della classifica a cavallo tra i due campionati. Ma, come già dimostrato nella gara inaugurale di settembre, i veneti sono una squadra che sa come mettere in difficoltà avversari e ospiti.

