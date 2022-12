Servizio Civile all’Sos della Valbossa, 5 posti disponibili

Cinque posti disponibili per il Servizio Civile all’Sos della Valbossa. Le adesioni vanno presentate entro venerdì 10 febbraio 2023 unicamente on line e con accesso solo con SPID sul sito predisposto dal Ministero (https://domandaonline.serviziocivile.it/).

Al termine del percorso formativo sarà rilasciato un attestato del CEFRA (Centro Formazione al Volontariato) di ANPAS LOMBARDIA di “Addetto ai trasporti sanitari” riconosciuto da Regione Lombardia secondo quanto previsto dal DGR n° X/5165/2016.

Il monte-ore è di 25 ore settimanali per 12 mesi, possono aderire ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni ed è previsto un rimborso di 444,30 € al mese.

Il servizio civile in SOS Valbossa prevede diverse attività: corsi di formazione, inserimento negli equipaggi come soccorritori a seguito dell’ottenimento della qualifica, trasporto di persone non autosufficienti o diversamente abili, gestione del centralino.

Per i volontari in servizio civile che non sono in possesso di un diploma di soccorritore sarà organizzato un corso di primo soccorso ANPAS. Il servizio è svolto in orari diurni, tendenzialmente dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 20 sempre comunque nel rispetto del monte-ore massimo di 25 ore settimanali