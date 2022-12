Il sindaco di Cittiglio Rossella Magnani pubblica il suo terzo libro

Lasciato in un cassetto per mesi e ora, finalmente, pubblicato. Si intitola “Wopila. Come un gatto mi ha cambiato i lockdown“ il terzo libro di Rossella Magnani, sindaco di Cittiglio, che proprio in queste ore scrive sulla sua pagina facebook scrive un messaggio molto personale: “I miei genitori mi hanno insegnato che è nei momenti più difficili che bisogna reagire…ecco in questo momento non facile della mia vita, ho deciso di provarci ancora una volta pubblicando il mio nuovo romanzo”.

In copertina un gatto, il protagonista di una storia che si divide tra spunti di vita reali e parti di fantasia e che racconta un periodo molto particolare, quello della pandemia e delle restrizioni.

«Ho iniziato a scriverlo poco dopo l’inizio del lockdown, ci ho impiegato diverso tempo a concluderlo, perché ho aggiunto della parti man mano. La scrittura è durata un anno e mezzo, poi l’ho tenuto in un cassetto. In questo momento della mia vita però, ho capito che non bisogna temporeggiare e avere timore, ma portare avanti i propri progetti senza timori e paure».

Così, Magnani, da sempre appassionata di scrittura e giornalista pubblicista, ha ritrovato lo slancio e in pochi giorni l’ha rivisto, l’ha portato ad un correttore di bozze e lo ha pubblicato in modo indipendente, utilizzando le piattaforme online.

Il suo libro è ora disponibile a tutti coloro che ne sono interessati: «Il ricavato sarà dato in parte beneficenza e diviso tra il Canile di Cittiglio – Associazione Amici dell’Uomo e Zampa Odv di Luino. E proprio grazie a quest’ultima realtà che ho trovato lo spunto per scriverlo, tanto che il protagonista è il mio gatto Wopila. L’associazione aveva fatto un post sulla pagina Facebook dove cercava una balia per allattare dei gattini appena nati. Ho risposto a quell’annuncio e da lì inizia questa storia. Nel romanzo ci sono esperienze di vita reale e personale, coma la malattia ad esempio, e parti più romanzate».

Nella vita di Rossella e del marito ora c’è dunque anche il gatto Wopila, il cui nome deriva dalla lingua Lakota ed ha il significato di ringraziamento per quello che si ha nella vita. Dopo “Ella la fata delle spose” del 2014 e “Incontri di sport” del 2015, scritto a quattro mani con il padre, Rossella Magnani, oggi anche primo cittadino, pubblica il suo terzo libro. E svela: «Nella parte conclusiva ci sono dei ringraziamenti a coloro che oggi fanno parte della mia giunta. Il romanzo l’ho concluso proprio in quel periodo ed è stato naturale citarli».