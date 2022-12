Varesina ko, la Casatese passa 1-0

Sconfitta dolorosa per la Varesina contro una diretta concorrente per la corsa ai playoff. A fare festa è la Casatese, che sfrutta il gol di Isella al 7’ del secondo tempo per vincere 1-0 e prendersi i tre punti. A incidere però sulla gara è l’espulsione al 20’ del primo tempo del portiere delle fenici Vito Spadavecchia. L’esperto estremo difensore sbaglia un disimpegno e nel tentativo di recuperare commette fallo su Quaggio. La decisione, contestata dai rossoblù, cambia ovviamente tutta la gara, con la Casatese che inizia a spingere forte dell’uomo in più ma i legni tengono in piedi la Varesina, respingendo le conclusioni dei biancorossi lecchesi.

La gara di sblocca a inizio ripresa quando Isella trova la conclusione vincente per stappare la contesa e portare in vantaggio i suoi. La Varesina ci prova con l’orgoglio a rimettere in equilibrio il match ma nel finale la Casatese non concede occasioni e i porta a casa i tre punti.

VARESINA – CASATESE 0-1 (0-0)

Marcatori: 7′ st Isella (C)

Varesina: Spadavecchia; Trenchev, Bernardi, Gregov, Pozzi; Malvestio (dal 8′ st Lucentini), Marin (dal 8′ st Grieco); Orellana (dal 22′ pt Baglieri), Poesio, Gasparri (dal 27′ st Kate); Pino (dal 18′ st Ekuban). A disposizione: Biaggi, Sberna, Schieppati, Dipalma. Allenatore: Marco Spilli

Casatese: Picarelli; Videkon, Pirola, Gulinelli, Tocci; Romano, Polenghi, Comberiati (dal 20′ st Sala); Stefanoni, Quaggio (39′ st Citterio), Isella. A disposizione: Trabattoni, Perego, Scipione, De meo, Pontiggia, Costanzo, Saracino, Citterio. Allenatore: Giuseppe Commisso

Arbitro: Sergio Palmieri di Conegliano (Andrea Zanichelli di Legnano e Giacomo Ponti di Trieste)

Ammoniti: Poesio (V), Gregov (V). Espulsi: Spadavecchia (V) al 20′ pt.

Note: Giornata piovosa, terreno pesante. Spettatori: 300 circa. Angoli: 3-9. Recuperi: 3’+3′.

SERIE D GIRONE B – XIV GIORNATA

Sabato 3 dicembre: Breno – Sporting Franciacorta 0-2.

Domenica 4 dicembre: Arconatese – Folgore Caratese 1-1; Brusaporto – Ponte San Pietro 3-3; Desenzano – Virtus CBG 2-1; Varese – Caronnese 2-1; Real Calepina – Alcione1-1; Sona – Seregno 0-0; Varesina – Casatese 0-1; Villa Valle – Lumezzane 1-1.

CLASSIFICA: Lumezzane 33; Alcione 27; Arconatese 25; Casatese 24; Virtus CBG, Brusaporto, Villa Valle 22; Varesina, Sporting Franciacorta 21; Ponte San Pietro 20; Folgore Caratese 18; Seregno 16; Desenzano 14; Varese 13; Real Calepina, Caronnese 11; Sona 10; Breno 9.