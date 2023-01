Addio a Ebe Comotti, storica docente di lettere del Liceo classico di Varese

Si è spenta all’età di 93 anni a Varese la professoressa Ebe Comotti, storica docente di lettere e latino del liceo classico Cairoli di Varese e da sempre grande sostenitrice dell’istituto varesino, frequentato per tutta la vita, prima come allieva poi come insegnante e infine come colonna dell’associazione Amici del Liceo Cairoli.

Insegnante molto amata dai suoi studenti, la professoressa Comotti ha vissuto tutti i cambiamenti della scuola, dagli anni Sessanta al giorno della pensione, sempre con grande affetto rispetto per i suoi ragazzi.

Qui sotto riproponiamo una sua intervista del 2011, in occasione dei 70 anni del Liceo classico Cairoli: