Addio a Ermanno Bergaglio, il “re delle cozze”

Ventimiglia piange Ermanno Bergaglio, 84 anni, conosciuto in tutta la riviera di Ponente come “il re delle cozze”.

Era infatti il suo piatto forte, quello con cui animava le feste d’estate, riuscendo a colpire chiunque con le sue creazioni, che fossero rosse, bianche o con gli spaghetti le sue erano le cozze migliori che si potessero immaginare. Il suo nome sui manifesti appesi sui muri del Ventimigliese, da Airole a Seborga, da Camporosso a Grimaldi, era un’autentica garanzia.

Chi ha avuto la fortuna e il privilegio di conoscerlo ha potuto apprezzare una persona generosa, forte, ricca di aneddoti e di storie da raccontare. Ha vissuto tantissime vite e affrontato mille peripezie, da quando lavorava nei vivai a quando scorrazzava in giro per la Costa Azzurra tra locali, attrici e partite a carte nei begli anni che furono. Lo ha conosciuto nel 2010 anche il direttore di VareseNews Marco Giovannelli nel suo “Giro in Vespa” attraverso l’Italia, il primo di una lunga serie di incontri e personaggi lungo lo stivale. Nel 2012 ho avuto il piacere di averlo con me e mia moglie al nostro matrimonio a Varese e anche sotto le Prealpi ha stupito tutti con la sua arte dietro i fornelli.

Era uno di “Quelli di Latte”, una delle ultime frazioni italiane prima del confine con la Francia (dopo ci sono solo Mortola Superiore e Grimaldi): lì viveva con la moglie e lì aveva creato il suo “regno”: lo conoscevano tutti, per tutti aveva un sorriso, una chiacchierata, un pensiero. Da poco era diventato nonno: lui, burbero ligure, si scioglieva quando parlava del nipotino. Mancherà a tutti, il segreto delle sue ricette se ne è andato per sempre e con lui un pezzo di storia di questo territorio di confine meraviglioso e ribelle.