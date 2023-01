Australian Open tocca a Bellucci: sfida a Bonzi nella notte italiana

Se per qualche ragione sarete in piedi questa notte (tra lunedì e martedì), o se per sfortuna non riuscirete a prendere sonno, avete una possibilità per trascorrere qualche ora davanti a un bell’appuntamento sportivo: l’esordio di Mattia Bellucci nel tabellone principale degli Australian Open, il primo dei quattro tornei stagionali che compongono il “Grande Slam” del tennis mondiale.

Bellucci ha 21 anni, è di Castellanza, si è diplomato in lingue e dallo scorso anno gioca stabilmente nel circuito professionistico: oggi occupa il 153° posto del ranking mondiale e per accedere agli Open di Melbourne ha vinto i tre incontri di qualificazione.

Contro “Bellux” giocherà il francese Benjamin Bonzi, numero 50 al mondo e ovviamente favorito dell’incontro perché il varesino è all’esordio assoluto in un torneo ATP (quelli di “prima fascia” nel panorama mondiale). Comunque vada sarà un successo, anche se Bonzi, per quanto bravo e in forma non è uno dei top player del circuito e quindi il pronostico non è del tutto chiuso, anche perché Mattia è generalmente a suo agio sulla superficie veloce.

L’incontro è programmato alla una di notte – ora italiana – sul “Court 15”, quindi un campo periferico e ciò potrebbe dare una mano al giocatore di Castellanza, non (ancora) avvezzo alle grandi arene con migliaia di spettatori. La partita sarà trasmessa su Eurosport: vedremo se il risveglio ci porterà una grande notizia…