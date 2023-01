Cielo sereno e qualche nuvola, giovedì si abbassano le temperature

Si attenua il forte vento della giornata di martedì 10 gennaio, per lasciare spazio ad un cielo sereno che andrà ad annuvolarsi in serata. Per la giornata di mercoledì 11 gennaio il Centro Geofisico Prealpino indica cielo solo in parte soleggiato, con passaggio di nubi medio-alte. Nuvolosità più spessa in serata ma asciutto o solo qualche piovasco isolato. Lungo le Alpi molte nuvole e nevicate oltre 1500 m.

Giovedì 12 gennaio soleggiato o passaggio di nubi medio-alte, più estese dal pomeriggio. Forte vento soprattutto sull’Alto Varesotto e nevicate lungo le Alpi oltre 1500 m. Si abbassano le temperature.