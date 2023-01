Comune di Samarate: avvio della Variante al Pgt

Il coordinatore d’area rende noto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 1 del 09/01/2023 ha dato avvio al procedimento per la redazione di una Variante al PGT, finalizzata all’individuazione del tracciato del percorso ciclabile di collegamento tra il centro di Samarate (località Verghera in prossimità del cimitero) e la frazione di Cascina Tangitt, in affiancamento alla via omonima.

Chiunque abbia interesse, in particolar modo per la tutela degli interessi diffusi, potrà presentare le proprie istanze, relative a proposte e suggerimenti quali contributi partecipativi alla redazione della Variante N. 1 di PGT, al Protocollo della Città di Samarate entro il 22/02/2023.

Le istanze potranno essere presentate secondo il modello scaricabile dal sito istituzionale del Comune: in carta libera, in duplice copia, sia l’istanza che eventuali grafici ed estratti mappa presentati a corredo delle istanze o mediante PEC all’indirizzo comune.samarate@pec.it.