Gli stabilimenti di carta e cartone lavorano incessantemente per ricercare la soluzione migliore e affrontare le difficoltà che si presentano nel processo di lavorazione dei materiali, come:

avere un grip perfetto sulle anime

risolvere il problema delle anime bloccate sui portabobine

evitare lo spreco di carta

garantire il massimo livello di sicurezza per l’operatore durante il cambio della bobina

Renova è vicina alle esigenze dei consumatori, ed è proprio dalle loro necessità che ha progettato Duplex, testata con espulsore pneumatico adatto a tutti gli svolgitori. Riduce i rischi per l’operatore secondo le norme tecniche ISO 11228 Ergonomia – Movimentazione manuale, “Sollevamento e trasporto” e “Movimentazione di carichi bassi ad alta frequenza”.

Grazie alla tecnologia unica e rivoluzionaria Duplex ha ottenuto il brevetto internazionale.

I DUE PROBLEMI PIÙ COMUNI RELATIVI AI PORTABOBINE

Duplex è stato progettato per far fronte alle difficoltà che spesso di verificano durate il carico e lo scarico delle bobine dai rollstand. Slittamento dell’anima della bobina, danneggiamento della stessa o eccessiva carta residua: questi sono solo alcuni dei problemi che possono verificarsi, oltre alla mancata espulsione dell’anima dallo svolgitore che costringe l’operatore a intervenire con operazioni manuali non sicure.

SLITTAMENTO BOBINE E SPRECO CARTA

Le anime delle bobine sono sempre più sottili e realizzate con materiali di bassa qualità. Molti stabilimenti segnalano casi di anime danneggiate che causano slittamento e, di conseguenza, bassa qualità del prodotto finale. Questo può creare anche danni ai lati delle bobine, in modo tale da non poter utilizzare gli ultimi strati di carta. Il mancato riutilizzo delle anime porta allo spreco di carta e di denaro.

BOBINE BLOCCATE SUL PORTABOBINE

Testate meccaniche di bassa qualità possono causare un’espulsione incompleta di anime o bobine dai loro supporti. Bobine bloccate sul rollstand equivalgono ad un possibile danno per il macchinario e ad un basso livello di sicurezza per l’operatore, in quanto è costretto ad utilizzare strumenti per lo scarico della bobina, con probabilità di rischi elevati per la sua sicurezza.

TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA BREVETTATA

Duplex combina una testata meccanica a torsione con un pistone pneumatico telescopico, prevenendo la possibilità del blocco delle anime durante la fase di espulsione e garantendo un grip perfetto su queste ultime.

La testata meccanica a torsione sfrutta il movimento della bobina per espandere i tegoli e bloccare e centrare automaticamente l’anima, mentre il pistone, concentrico alla testata, garantisce una forza di spinta coassiale di 2000 kg al primo stadio e di 1000 kg al secondo e ultimo stadio, garantendo l’espulsione automatica di bobine di qualsiasi dimensione.

I tegoli hanno un’ampia area di contatto che assicura il grip migliore nel settore.

Inoltre, grazie al sistema anticaduta, i tegoli rimangono nella gabbia durante le operazioni di pulizia, garantendo un alto livello di sicurezza per l’operatore.

Infine, la flangia di espulsione, con il nuovo design brevettato, permette lo svolgimento fino all’ultimo metro di carta, prevenendo danneggiamenti laterali e all’anima della bobina.

Ottimizzare i processi di produzione della carta e ridurre gli sprechi è fondamentale per salvaguardare l’economia dello stabilimento e per perseguire scopi ecologici.

Duplex è la soluzione perfetta da implementare sui rollstand negli stabilimenti di carta e cartone ondulato. Il suo design semplice e compatto si adatta interamente ad ogni portabobina ed è ideale per quelli senza un sistema di espulsione o con sistema di espulsione automatico originale dell’OEM.