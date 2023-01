“Una fermata ferroviaria dove sorgerà il nuovo ospedale Busto-Gallarate”, la proposta di Emanuele Monti

«Riguardo agli sviluppi sulla progettazione e successiva cantierizzazione dei lavori di realizzazione dell’ospedale nuovo tra Busto Arsizio e Gallarate ho proposto che sia prevista una fermata ferroviaria nelle immediate vicinanze della struttura sanitaria all’altezza dell’area commerciale recentemente oggetto di intervento di rigenerazione urbana e dove passa a pochissima distanza il tracciato ferroviario».

Lo annuncia Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega e candidato alle prossime elezioni regionali.

«È una proposta che voglio condividere con tutti gli attori dell’Accordo di programma quindi Regione, Provincia, Comune ma anche con Ferrovie dello Stato e comitati dei pendolari perché ritengo che possa essere un servizio importante in ottica futura sia per l’utenza ospedaliera che per il personale – spiega il leghista -. Snellire l’accesso automobilistico in quell’area consentirebbe di attenuare l’impatto ambientale e alleggerire il traffico di tutto il quartiere e di una bella parte di città».

La linea ferroviaria Milano-Gallarate passa a circa 4-500 metri dall’area individuata per il futuro ospedale, anche se nel mezzo si trova anche la trafficata Statale del Sempione.

Fermate ferroviarie a servizio di nuovi ospedali sono state già realizzate ad esempio a Bergamo a servizio del Giovanni XXIII, ma anche – fuori dalla Lombardia – a Modena e Ferrara.