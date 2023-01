Missione compiuta per la Uyba a Maribor

Tutto facile per la e-work Busto Arsizio che in soli 67 minuti vince 0-3 (21-25, 17-25, 19-25) la gara di andata degli ottavi di finale di CEV Cup in casa del Nova KBM Branik Maribor.

Coach Musso può dare respiro a Omoruyi e Zakchaiou che tifano le compagne da bordo campo. Solo nel primo set le bustocche vanno in svantaggio fino al 16-14 a causa di qualche errore di troppo, mentre nel secondo e nel terzo tengono salde le redini del gioco.

A tabellino spiccano i 15 punti di Degradi (52%), il 67% offensivo di Rosamaria, i 12 punti col 50% (2 ace e 2 muri) di Stigrot. Frizzante Olivotto al centro con 7 punti (3 muri).

A fine partita grande soddisfazione per Stigrot: “Sono molto contenta di questa vittoria, è stata anche un’occasione per vedere sul campo giocatrici che giocano di meno e per dare riposo a chi gioca di più. Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro, non ho mai avuto la sensazione che la gara potesse cambiare il suo andamento”. Le fà eco coach Musso: “Bene, complimenti alla squadra perchè era importante fare un risultato tondo e netto: l’abbiamo ottenuto giocando con tutte le ragazze disponibili e questo per noi è importante. Portiamo avanti il nostro percorso di crescita e mentalità vincente, ora ci concentriamo bene su Conegliano”.

La gara di ritorno si giocherà mercoledì 18 gennaio alle ore 20.30 alla e-work Arena e in caso di vittoria, la Uyba accederà ai playoff del torneo che anticiperanno i quarti di finale dove alle attuali partecipanti, si aggiungeranno quattro squadre dalla Champions.

Il tabellino

Nova KBM Branik Maribor – e-work Busto Arsizio 0-3 (21-25, 17-25, 19-25)

Nova KBM Branik Maribor: Mlakar 11, Milosic 3, Pogacar 2, Stampar 4, Klajzar ne, Lekse ne, Senokovic 1, Cikac (L), Farkas, Ramic ne, Potokar 9, Lorber 11, Krajnc

e-work Busto Arsizio: Battista 2, Degradi 15, Lloyd 3, Monza 2, Rosamaria 9, Strigrot 12, Colombo 3, Olivotto 7, Zannoni (L), Omoruyi ne, Zakchaiou ne, Bressan

Arbitri: Lukas Kralovic (SVK) – Burhan Ilhan (TUR)

Note. Maribor: ace 5, errori 9, muri 5. Uyba: ace 4, errori 10, muri 7