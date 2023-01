Nel weekend treni dimezzati per creare i “binari Alptransit” a Gallarate

Dopo i due weekend di stop della circolazione ferroviaria a dicembre, la stazione di Gallarate sarà in servizio ridotto per un altro fine settimana: dalla sera di sabato 14 gennaio e per tutta la giornata di domenica 15 molti dei treni regionali si fermeranno prima di Gallarate.

I lavori sono legati all’adeguamento dei binari di sosta per i treni merci, che vengono allungati alla lunghezza (“modulo”, nel linguaggio tecnico) di 750 metri: sono lavori che fanno parte del più ampio potenziamento dell’asse ferroviario merci Genova-Rotterdam, più noto come Alptransit, dal nome del progetto sul versante svizzero.

Nello specifico, da sabato alle 22.15 si fermeranno tutti i treni regionali delle linee per Luino e Varese e saranno in servizio solo i treni della linea Milano-Domodossola, con un treno ogni ora per Arona o Domodossola. Per andare a Milano da Gallarate ci sarà un treno ogni ora, alternato per Milano Porta Garibaldi o per Milano Centrale.

Le altre linee Trenord non raggiungeranno Gallarate ma si fermeranno alle porte della città: i viaggiatori diretti a Gallarate o oltre dovranno passare su un bus e riprendere il viaggio in treno in altra stazione.

Come funzionano i treni della Milano-Varese nel fine settimana 14-15 gennaio 2023

I treni Regio Express della relazione Milano-Varese-Porto Ceresio sono cancellati tra le stazioni di Busto Arsizio e Albizzate. I treni tra Varese e Albizzate effettuano anche le fermate straordinarie di Castronno e Gazzada Schianno.

Ad esempio per andare da Albizzate a Milano si dovrà prendere l’autobus fino a Busto e da qui prendere il treno.

I treni della relazione S5 Treviglio-Milano-Varese arrivano e partono da Busto. La tratta Gallarate-Varese è coperta con autobus.

I viaggiatori da Varese possono utilizzare la linea FN Varese-Saronno-Milano.

Come funzionano i treni da e per Luino

I treni R della relazione Milano Porta Garibaldi/Gallarate – Luino ed S30 della relazione Gallarate – Luino Cadenazzo/Bellinzona sono cancellati tra Busto Arsizio e Ternate e sostituiti con bus in quella tratta. Da Busto Arsizio a Milano invece circolano regolarmente, così come da Ternate verso Luino e la Svizzera.

I treni Malpensa-Svizzera

I treni della relazione S50 Malpensa – Bellinzona – Biasca/Airolo sono cancellati tra Malpensa aeroporto e Varese e sostituiti con bus con fermata intermedia solo a Gallarate.

Dove fermano i bus sostitutivi

I bus fermano di solito nei piazzali davanti alle stazioni, però ci sono alcune indicazioni specifiche: Busto Arsizio FS (Piazzale Volontari Libertà), Cavaria-Oggiona (Incrocio via Ronchetti/via Stazione, Cavaria con Premozzo), Albizzate-Solbiate Arno (Incrocio via Mazzini/via Matteotti, Albizzate), Castronno (Via Roma 28), Gazzada Schianno M. (Piazza San Bernardino), Besnate (per Luino linea Luino-Gallarate-MI: Via Roma 1b; per Luino linea S30: Via Libertà, angolo via Roma; per Milano: Via Libertà, angolo via Roma), Mornago Cimbro (incrocio via Mazzini/via stazione), Malpensa (Terminal 1).

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto bici.