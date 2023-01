Open day alla scuola dell’infanzia Vedani di Angera

Una giornata per conoscere l’asilo di Angera. Torna anche quest’anno l’open day della scuola dell’infanzia Vedani di via Arena. L’iniziativa è in programma martedì 17 gennaio alle 17.30.

Per gli interessati all’iscrizione, sarà possibile riconsegnare presso la scuola, il modulo compilato, nelle seguenti date: martedì 24, gennaio dalle 7.30 alle 10.30, sabato 28 Gennaio dalle 14.30 alle 16.30 e lunedì 30 Gennaio dalle 16.30 alle 18.00.