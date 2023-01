Da Phoenix al CES: la strada per la tecnologia passa per la bellezza della natura

Quasi due giorni di viaggio per arrivare a Las Vegas, con diverse tappe tra città come Phoenix e la natura incontaminata di Sedona Roks. Il tutto per avvicinarsi al meglio al Consumer Elettronics Show (CES). A compiere questo viaggio è la Techmission con 25 imprenditori varesini e lombardi, organizzata da Confindustria Varese e arrivata a Las Vegas, dopo una prima tappa a Phoenix, con Marco Astuti a fare da guida storica e culturale, per capire fino in fondo l’importanza del viaggio. Questa grande città si trova in Arizona e conta oltre 4 milioni di abitanti, contro i 7 milioni dell’intero Stato. Qui il gruppo ha raggiunto la Arizona State University (ASU) dove si è svolto il primo incontro del gruppo.

Galleria fotografica Techmission, da Phoenix a Las Vegas 4 di 15

Ad accogliere i 25 imprenditori sono stati Charlie Lewis e Bob Weidenbaum, responsabili del programma SkySong Innovation, dedicato alla collaborazione tra l’Università e le aziende per lo studio e lo sviluppo di startup innovative. Grazie a questo programma l’ASU è diventata una delle Università statunitensi che è riuscita a portare avanti negli ultimi anni una preziosa collaborazione del mondo privato, aiutando gli studenti a far parte di progetti che hanno trovato, e trovano, degli sbocchi reali nel mondo del lavoro. Tutto questo non passa solo da un accordo tra aziende e università, ma è la stessa struttura pubblica che fa una ricerca di realtà economiche disposte a sostenere progetti che poi, se non vengono attivati su richiesta, vengono sponsorizzati e sostenuti dai privati.

Dopo l’università si è compiuta l’ultima tappa del viaggio: dopo le 15 ore di volo, ecco le 7 ore di pullman per arrivare a Las Vegas, passando dalla aree quasi incontaminate dell’Arizona e del Nevada. Fermata fondamentale prima di immergersi nella tecnologia del CES, è stata Sedona, cittadina che con le sue montagne a pochi chilometri dal Gran Canyon, ha una una forte cultura legata agli indiani d’America. Questo unito a un paesaggio mozzafiato che, insieme alla neve che ha avvolto anche alcune montagne, ha dato una suggestione molto particolare al viaggio della Techmission. Per un gruppo che vuole andare a vedere, al CES, dove la tecnologia sta portando il mondo è fondamentale tenere ben presente la natura.

Ed è proprio qui, tra queste montagne, che abbiamo chiesto ai due organizzatori della missione, cosa si aspettano da questo viaggio. Marco De Battista, coordinatore delle aree economiche di Confindustria Varese ha risposto che «Ci aspettiamo sia una bellissima esperienza, soprattutto per le persone che sono con noi, per tutto il gruppo Techmission. Naturalmente vorremmo vedere nuova tecnologia, nuovi trend, persone interessanti e fare incontri stimolanti». Mentre il professore Marco Astuti ha sottolineato che «Sono tre anni che siamo a digiuno di innovazione tecnologica toccata con mano. Qui abbiamo l’occasione di farlo. Soprattutto in quei settori che quest’anno saranno molto approfonditi, come la demotica, il metatarso, ma anche applicazioni di robotica a cui fino a ora non abbiamo pensato».