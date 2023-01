Si compongono le liste per il Pirellone e si apre la campagna elettorale

Manca un mese esatto alle elezioni regionali 2023 in Lombardia e partiti e liste civiche scaldano i motori: alla fine di questa settimana scadrà il termine della presentazione delle liste, alcune formazioni politiche hanno già chiuso la lista di otto nomi per il Varesotto, altri sono alle prese con le ultime “limature”.

Già sabato è stata giornata di presentazioni a Varese, con la visita di Letizia Moratti per incontrare i sostenitori e gli otto candidati della sua lista per la provincia di Varese (qui l’articolo) e con l’avvio ufficiale della corsa al Pirellone di Luca Carignola, segretario cittadino del Pd, uno degli otto nomi della lista dem a sostegno di Pier Francesco Majorino (qui l’articolo).

I nomi della lista Pd completa – guidata dal consigliere uscente Samuele Astuti – saranno presentati probabilmente martedì.

Tra le forze che hanno già ufficializzato gli otto nomi della lista per la provincia di Varese c’è il Movimento 5 Stelle (qui l’articolo), “orfani” peraltro del loro consigliere regionale uscente, quel Roberto Cenci che è passato nelle file di Moratti. La civica di Majorino ha anticipato alcuni nomi schierati nel Varesotto (ad esempio questo).

È ancora in attesa di ufficializzare tutti i nomi anche Forza Italia: ci sono alcuni nomi certi (ne parlavamo qui), a presidiare l’area di Busto dovrebbe aggiungersi Laura Rogora, presidente del consiglio comunale. Mentre sull’area di Saronno insisterebbe la candidatura di Mariaelena Pelicciotta. La presentazione della lista dovrebbe arrivare a metà settimana.

Sempre dentro al centrodestra per Fontana, fronte di Fratelli d’Italia, le cose sembrano essere ancora molto da definire: al centro c’è la patata bollente della possibile candidatura di Checco Lattuada, ala all’estrema destra del partito, che crea non pochi imbarazzi. Il sindaco di Busto Antonelli lo sponsorizza (considerando la sua posizione non particolarmente imbarazzante, visto che- ha detto – braccia tese e divise naziste non sono state ostacolo ad altre candidature in FdI), mentre molto prudente Giuseppe De Bernardi Martignoni. Lattuada sarà tra gli otto? Lunedì il partito deve comunicare ufficialmente a Roma i suoi nomi per il Varesotto e la “casella Lattuada” influisce anche sugli equilibri territoriali per le altre candidature.

La Lega deve ancora definire i suoi nomi, a livello regionale c’è un po’ in ballo anche la questione dei “bossiani” del Comitati del Nord, corteggiati da Letizia Moratti.

La questione è aperta sicuramente a Milano, mentre nel Varesotto Moratti, come detto, ha già definito gli otto nomi della sua lista civica, che poteva essere l’approdo di qualche fuoriuscito dal centrodestra. Mentre la squadra del “terzo polo” che affianca Moratti dovrebbe avere tre candidati di Italia Viva, tre di Azione e due “indipendenti” (presentazione in settimana).

La presentazione delle liste è una sfida impegnativa soprattutto per i partiti che non sono rappresentati in Parlamento e che devono raccogliere le firme: ad esempio nella giornata di sabato la sinistra di Unione Popolare è impegnata con due gazebo a Varese (fuori dall’ospedale di Circolo e in corso Matteotti).