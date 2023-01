Il tradizionale presepe vivente di Bizzozero è andato in scena domenica 15 gennaio. Una ricostruzione “vivente” della Betlemme di 2000 anni fa e una rappresentazione della notte di Natale, ambientata nella Betlemme bizzozerese.

Tante le proposte per i più piccoli e per gli adulti, con un tocco di solidarietà grazie alla raccolta straordinaria di beni alimentari e di prima necessità, destinati alla Caritas parrocchiale per offrire sostegno alle famiglie del territorio in difficoltà.

<em>Grazie a Denny Finazzi per le foto</em>