Uyba, vittoria convinta contro Perugia: 3-0 per le padrone di casa

Serata di festa alla e-work Arena di Busto Arsizio dove le padrone di casa hanno vinto con un secco 3-0 (25-17; 25-14; 25-19) la partita contro Peugia. Le farfalle hanno condotto per tutta la partita e mostrato efficacia dai nove metri. Notevole il lavoro muro-difesa con Zannoni particolarmente ispirata in seconda linea e Olivotto autrice di 6 degli 11 muri biancorossi.

La MVP è stata Degradi (13 con il 52%), seguita da Rosamaria (13) e da Omoruyi ha confermato l’ottimo periodo di forma (12 col 45%).

Presente per la prima volta al palasport come direttore generale di Lega Pallavolo Serie A Femminile, Enzo Barbaro, insieme alla moglie Giulia Leonardi e al piccolo Leonardo.

Soddisfatto coach Marco Musso: “Un ottimo risultato, Perugia arrivava da una bella prestazione contro Macerata, ma stasera la UYBA è entrata in campo facendo subito quello che serviva. Sono contento della continuità che stiamo trovando, abbiamo fatto un buon lavoro al servizio mettendo in difficoltà la loro ricezione e questo ci ha permesso di creare gap importanti nel punteggio”. La capitana Rossella Olivotto sottolinea invece il grande studio fatto in settimana rispetto al gioco avversario, fattore determinante nella scelta delle posizioni a muro: “Ci tenevamo molto a riscattare la brutta prestazione dell’andata e ci siamo riuscite nel migliore dei modi: non era una partita facile oggi perchè il ricordo del match di Perugia era ancora vivo in noi, ma la squadra è stata bravissima: abbiamo spinto tanto al servizio, pur essendo un po’ fallose, riuscendo molto spesso a infastidire la ricezione avversaria. Anche il muro-difesa ha fatto un ottimo lavoro e questo ci ha portato alla vittoria. I tanti muri? Abbiamo studiato molto bene l’avversario e questo ci ha consentito di essere sempre nelle giuste posizioni”.

La partita

Nel primo set, la Uyba ha attaccato subito, mettendosi stabilmente sopra nel punteggio grazie alla buona vena di Lloyd che investe tanto su Degradi (4 punti); Olivotto è straordinaria a muro (4 nel parziale) e le farfalle chiudono in fretta 25-17. Secondo set più equilibrato all’inizio, con Perugia che ha cercato di impattare con Polder (4 nel game); la squadra di Musso ha accelerato sul 10 e grazie ancora agli spunti di Degradi (4) allunga. I buoni servizi della numero 2 bustocca e di Carli Lloyd hanno portato la UYBA sul 17-12; il muro difesa di casa cresce, Zakchaiou è frizzante (5 con 2 muri), Omoruyi e Rosamaria continue in attacco (5 punti a testa): finisce presto 25-14. Anche nel terzo set, la e-work Busto Arsizio non ha abbassato il ritmo e ha condotto le danze senza particolari problemi: a metà del parziale, coach Marco Musso ha dato spazio anche a Lena Stigrot, Perugia si è rifatta sotto (19-16), ma nel finale Omoruyi ha murato ed attaccato (21-16), Olivotto ha confermato con il 22-18 la sua ottima gara, proprio Stigrot ha murato il 23-19 ed attaccato il 24-19, mentre ha chiuso Rosamaria con l’ace del 25-19.

Il tabellino

E-Work Busto Arsizio – Bartoccini-Fortinfissi Perugia 3-0 (25-17; 25-14; 25-19)

E-Work Busto Arsizio: Battista, Degradi 13, Lloyd 2, Monza 1, Rosamaria 13, Lualdi ne, Stigrot 2, Colombo, Olivotto 10, Zannoni (L), Omoruyi 12, Zakchaiou 9, Bressan (L2)

Bartoccini-Fortinfissi Perugia: Provaroni, Avenia, Polder 8, Gardini 4, Rumori, Santos 2, Armini (L), Guerra 6, Galic, Calvelli ne, Nwakalor 4, Lazic 6

Arbitri: Braico – Armandola

Note. Uyba: ace 3, errori 12, muri 11. Perugia: (ace 1, errori 6, muri 6 Spettatori: 1885