Anna Risa Renoldi: “L’ospedale di Saronno da anni viene impoverito e svuotato”

Nella campagna elettorale ormai agli sgoccioli, il tema dell’ospedale di Saronno infiamma il confronto. Dopo le parole di Emanuele Monti, Anna Risa Renoldi, candidata del Terzo Polo, mette qualche puntino sulle i:

«Resto oggettivamente molto perplessa, ma forse farei meglio a dire attonita, davanti alle dichiarazioni del Candidato capolista della Lega Emanuele Monti sull’Ospedale di Saronno . Il nostro Ospedale è quasi un fiore all’occhiello della sanità lombarda, a sentire lui, dove fervono investimenti ed attività, con strutture, strumentazioni ed apparecchiature di prim’ordine, dove medici ed infermieri lavorano serenamente in un ambiente quasi idilliaco …..

I cittadini del nostro territorio, invece, sanno bene quanto le parole del Consigliere Monti siano lontane dalla realtà : l’Ospedale di Saronno subisce da anni un processo di impoverimento e svuotamento che ha trasformato questo glorioso presidio, punto di riferimento di migliaia di cittadini che vivono in 4 province, in una struttura sempre più debole e precaria, dal futuro drammaticamente incerto, da dove medici, anestesisti e personale sanitario scappano a gambe levate appena se ne presenta l’occasione.

Solo qualche breve considerazione. Scrive Monti : «L’ambito ginecologico (degenza, chirurgia e ambulatori) è stato, anche in questo caso, riaperto nel luglio 2020 e mai più interrotto. Lo stesso vale per l’ambito ostetrico e pediatrico per le attività ambulatoriali» . Tutto bene, allora ? No, direi proprio di no, visto che dal 20 marzo 2020 a Saronno non ci sono più nascite.

Afferma nuovamente il capolista: “la quasi totalità dei reparti di degenza, al netto di alcune interruzioni o ridimensionamenti temporanei legati alle fasi acute della pandemia, hanno mantenuto la loro attività” .

Ma lo sa Monti che i reparti di Chirurgia, ortopedia e urologia sono stati accorpati, così come quelli di otorino e oculistica? E poi Consigliere Monti, le sembra proprio il caso di appuntarsi sul petto una medaglia per i lavori di adeguamento anti incendio ?? E ci mancherebbe altro! Da ultimo la chicca finale di Monti : “ un accenno “ alla carenza di personale.

Un accenno?!?! Ci vorrebbe forse un’enciclopedia per descrivere la frustrazione, la delusione, le difficoltà del personale dell’Ospedale di Saronno. Solo ieri li chiamavamo eroi, oggi non siamo neppure in grado di garantirgli delle condizioni di lavoro decorose. Sono di Saronno, da quando ero parte dell’amministrazione cittadina mi interesso dell’Ospedale cittadino e ricordo bene quanto tanto anni fa il nostro presidio fosse un’eccellenza del territorio.

Ecco, non mancherà il mio impegno perché possa tornare ad esserlo, come il nostro territorio merita

P.s. Ma il Capolista Monti ha già dimenticato che nell’ultima legge di bilancio il suo governo ha stanziato per la sanità una cifra che basta a malapena a pagare l’aumento delle bollette ? »