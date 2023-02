Apre il matroneo del battistero di Varese

Conclusi i lavori di messa in sicurezza, il matroneo del Battistero di San Giovanni a Varese apre ai visitatori. L’inaugurazione sarà sabato 18 febbraio alle 11. Lo stesso giorno, nel pomeriggio, il battistero rimarrà aperto al pubblico, che per la prima volta potrà osservare da vicino gli affreschi rimasti a lungo irraggiungibili.

Per rendere il matroneo accessibile in sicurezza è stato necessario costruire un parapetto con vetri anti-urto lungo il lato del matroneo affacciato sull’aula del battistero e dotare le scale di accesso di un nuovo corrimano. Il progetto è stato realizzato da Italia Nostra Varese in collaborazione con la Fondazione comunitaria del Varesotto e la Basilica di san Vittore.

I lavori dal costo complessivo di 17.000 euro sono stati finanziati anche attraverso una raccolta fondi. La somma raggiunta è di 5.950 euro, più della cifra obiettivo originaria di 5.000 euro. La Fondazione comunitaria del Varesotto ha partecipato al finanziamento con una somma ulteriore di quasi 14.000 euro.

Gli affreschi del matroneo