Gli exit poll delle elezioni regionali in Lombardia: Fontana vicino al 50%

Sono usciti poco dopo la chiusura delle urne i primi exit poll sui risultati delle elezioni regionali 2023 in Lombardia, dove si sfidano quattro candidati presidenti, Attilio Fontana, Mara Ghidorzi, Pierfrancesco Majorino, Letizia Moratti, sostenute da dodici liste.

I lombardi potevano scegliere tra i quattro candidati presidenti e tra dodici liste collegate. Era possibile anche il voto disgiunto, vale a dire dare il voto a un candidato presidente e a una lista collegata a un altro candidato.

Secondo lo studio Opinio Italia per la Rai il risultato vedrebbe Fontana è al 49,5-53,5, Majorino al 33-37%, Moratti al 9,5-13,5, Ghidorzi al 3-5%.

Simile l’exit poll Quorum-Youtrend per Sky che dà un risultato maggiore soprattutto per Moratti: Fontana 48-52%, Majorino 32-36%, Moratti 12-16, Unione Popolare 1-3%.

La 7 invece dà Fontana oltre il 50%, Majorino al 35%, terza Moratti al 10%.

Le prime proiezioni delle elezioni in Lombardia

Secondo le prime proiezioni di Quorum-Youtrend Fontana è al 54,4, Majorino al 33,6, Moratti 10,1, Ghidorzi si fermerebbe all’1,9.

Elezioni 2023 in Lombardia, come sarà il consiglio regionale?

Se l’orientamento del voto sembra chiaro, non è secondario capire con quanto margine vincerà Fontana: se il candidato supererà il 40% ottiene 48 seggi su 80, vale a dire il 60% del seggio.

