Italian Skating Saronno è già in pista

Il 18 marzo prenderà il via il campionato di pattinaggio artistico su rotelle Uisp. E la Italian Skating di Saronno, associazione sportiva affiliata a Uisp fondata dall’allenatrice Isabella Linda Pahontu, è già in pista. Tanta l’attesa per scoprire con quali evoluzioni, figure e coreografie gli atleti incanteranno la giuria.

Italian Skating nasce da un sogno: creare una scuola di pattinaggio a rotelle dove far convergere arte, sport e cultura. Stiamo parlando di un’accademia di pattinaggio che offre agli atleti la possibilità di formarsi in tutti gli aspetti, nel rispetto dei valori che contraddistinguono la sportività. Tutto in un ambiente sano e costruttivo che è indispensabile per coltivare la passione del pattinaggio artistico.

Gli atleti che pattinano su rotelle con Italian Skating sono un centinaio, tra cui un quartetto e una coppia. Cinque i ragazzi, il resto sono ragazze.

Anche se giovane, Italian Skating è un’associazione molto conosciuta sul territorio. Ogni anno, ad esempio, partecipa al festival dello sport organizzato dal Comune di Saronno. Gli spettacoli preparati per la fine dei corsi e a Natale hanno sempre un ottimo riscontro.

A livello sportivo: il pattinaggio artistico a rotelle è una disciplina completa come il nuoto. Pattinare allena la coordinazione e l’equilibrio. Richiede determinazione e fa bene al corpo e alla mente. Gli infortuni nel pattinaggio non sono così comuni come si pensa, cosa che rende questo sport adatto a tutte le fasce di età.

Non è mai troppo tardi per mettere ai piedi i pattini. Gli adulti iscritti ai corsi per il momento sono una decina: la maggior parte ha 40 anni di età. Nel gruppo c’è anche una nonna che ha più di 60 anni. Gli allievi più piccoli hanno tre anni. Italian Skating si rivolge anche a bambini con particolari necessità, invitandoli a provare uno sport inclusivo, dove tutti possono divertirsi.

Lo scorso anno Italian Skating ha portato a casa otto titolo provinciali e nove regionali (5 nel campionato Uisp e 4 nel campionati Aics). La nuova stagione inizierà a breve. L’emozione è tanta e i presupposti sono buoni, poi ogni gara è a sé e c’è attesa per capire come gli atleti affronteranno l’esperienza e quali risultati saranno targati “Italian Skating”.

Gli allenamenti con il club di Saronno si svolgono tutti i pomeriggi nelle palestre del comprensivo scolastico Aldo Moro e del comprensivo Damiano Chiesa. Per informazioni è a disposizione il sito della società (CLICCATE QUI).