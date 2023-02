La nuova rotonda di Sesona verso la conclusione

Proseguono i lavori di costruzione della rotonda in Via Treves a Sesona. La conclusione dei lavori è prevista per la fine di febbraio, ma le auto potranno tornare a circolarvi liberamente già nei prossimi giorni.

La rotatoria è una delle opere compensative per cui il Comune di Vergiate si era accordato coi nuovi proprietari dell’area ex magazzino Emmezeta. I lavori a Sesona sono a buon punto, ma a causa dell’apertura di un altro cantiere sul ponte dello Strona lungo la provinciale verso Somma Lombardo, la costruzione della rotatoria è diventata un disagio per gli automobilisti che momentaneamente devono raggiungere Golasecca e Coarezza proprio tramite per Sesona.

«La realizzazione della rotatoria di Sesona – spiega il sindaco di Vergiate Daniele Parrino – è un intervento previsto dal Pgt. Si tratta di un’opera propedeutica per i futuri sviluppi del Sempione, in vista dell’apertura dei nuovi negozi e regolare meglio il flusso del traffico. La rotatoria sarà utile anche per spezzare la velocità dei veicoli che percorrono Via Treves, dove al momento gli automobilisti viaggiano troppo velocemente».