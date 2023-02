Leo Gassman, Madame e Ariete scelgono il Varesotto per i loro video musicali

Sarà il caso ma anche la praticità di arrivare a Malpensa e da lì raggiungere splendide località percorrendo pochi chilometri. E ancora, la vicinanza a Milano, città dove l’industria musicale si muove a tutta velocità. Questi e certamente altri, i motivi che portano sempre più videomaker a scegliere il Varesotto come set per i loro video musicali: negli ultimi mesi e in vista del Festival di Sanremo sono diverse le troupe che si sono mosse nella nostra zona.

Partiamo da Levante che prima dell’inizio del Festival ha scelto Villa Paradisus di Varese per un servizio fotografico, poi pubblicato sul giornale Grazia. Una giornata di foto e video per i social, ove il tramonto varesino ha conquistato la cantante di origine siciliana che sul suo account instagram ha commentato: “Varese ma sei seria? Ti amo!”.

Passiamo ora ai video musicali girati in provincia di Varese. Leo Gassman ha girato la clip del suo brano in gara al festival di Sanremo al Circolo The Family di Albizzate. Il videoclip di “Terzo Cuore” è stato quindi girato all’interno del circolo cooperativo frequentato e conosciuto da molti giovani della provincia.

Un altro video musicale girato in provincia è quello di Madame. Le riprese per il videoclip della canzone presentata al Festival di Sanremo 2023, Il bene nel male, sono state fatte nella storica e avveniristica villa di Casorate Sempione. Più volta scelta come set cinematografico – solo qualche mese fa ne scrivevamo qui –questa volta è stata utilizzata per il video diretto da Martina Pastori. La villa di Casorate Sempione è del 1974, firmata dell’ingegner Licinio Rossi di Bolladello.

Da ricordare, anche un altro video girato in provincia di Varese negli ultimi tempi e di un’altra cantante in gara, proprio in questi giorni al Festival di Sanremo: quello di Ariete. Alcune immagini del suo ultimo video sono state girate in Viale Europa: si tratta di alcuni frammenti di immagine (come la primissima scena con l’uomo caduto sull’automobile) che non rendono riconoscibile la location, ma anche in questo caso Varese è stata scelta come set.