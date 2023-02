Nuovi appuntamenti al teatro della Corte

Nuovi appuntamenti tra teatro e musica presso la sala teatrale di via Ticino 10 a Castellanza.

Gli eventi, a ingresso gratuito, sono riservati ai soci dell’Associazione Teatro della Corte APS, ma associarsi

è facile: basta farne richiesta preventivamente (334.91.31.397 o michela.cromi@gmail.com), compilare il modulo e versare gli 8 euro della tessera annuale, valida fino al 31 agosto 2023.

I prossimi appuntamenti sono sabato 25 febbraio alle 21.30 e domenica 26 febbraio alle 16.30: GURFA, l’acqua che si può contenere in una mano. Brani originali per voce solista, chitarra acustica e coro femminile. Sul palco Marilena Anzini, insieme alle Ciwicè.

Sabato 18 marzo alle 21.30 e domenica 19 marzo alle 16.30

sarà la volta del Barbapedana Francesco Marelli insieme a Jacopo Marelli.

E sabato 15 aprile alle 21.30 il Gruppo Teatrale dell’Associazione replicherà una divertente commedia di G. della Misericordia: Ti presento papà per raccogliere fondi per l’Associazione Refugees Welcome, gruppo territoriale di Varese, che promuove l’inclusione sociale di rifugiati e migranti attraverso una serie di attività.

L’ultimo week end di febbraio Marilena e le Ciwicè presentano brani originali – in italiano e in inglese- tratti dai CD Oroverde (2020) e Gurfa che, appena uscito, sta riscontrando grande interesse da parte della stampa e della critica specializzata. La formazione, oltre a Marilena Anzini, autrice dei brani, chitarrista e voce solista, è composta da dieci voci femminili e una chitarra acustica.

La sonorità proposta è essenziale e fortemente caratterizzata da importanti arrangiamenti vocali particolari e suggestivi, che sottolineano efficacemente la delicatezza e la profondità dei testi. In bilico tra la musica d’autore, il canto corale e la sperimentazione vocale, i brani scorrono attraversando atmosfere suggestive e

spesso sorprendenti, con ispirazioni al mondo musicale di Bobby McFerrin.

Durante i concerti c’è anche spazio per improvvisazioni vocali e circle songs nelle quali viene spesso coinvolto anche il pubblico presente.