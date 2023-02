Scontro tra un’auto ed una moto ad Albizzate sulla provinciale

Incidente questa mattina, martedì 14 febbraio, ad Albizzate sulla provinciale, all’ incrocio tra via sant’Alessandro e viale De Gasperi.

Per cause che la polizia locale di Albizzate dovrà accertare un’auto ed una moto si sono scontrate attorno alle 11.30. Nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte nel sinistro: un ragazzo di 21 anni e una donna di 41 con il figlioletto di 3.

L’incidente ha avuto però ripercussioni sulla circolazione: la strada è stata chiusa per gli accertamenti e la rimozione dei veicoli.