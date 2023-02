Truffa a Casciago, anziano derubato in casa

I falsi addetti del servizio idrico colpiscono a Casciago. È successo intorno alle 11 di mercoledì 8 febbraio. Lo hanno denunciato i parenti dell’anziano che ha subito il furto nella propria abitazione: subito è stata sporta denuncia ai carabinieri, avvertendo del pericolo la popolazione anche con un post sui social network.

Già nelle scorse settimane era stato diramato un comunicato per segnalare la presenza di falsi addetti in giro per il Varesotto, già protagonisti di alcuni colpi sul territorio.

La vittima di Casciago è un anziano, avvicinato nella propria casa con la scusa di una fuga di gas: uno dei truffatori, descritto come un giovane dai modi affabili, è riuscito a farsi aprire e, una volta entrato nell’abitazione, ha in qualche modo convinto l’uomo che il problema fosse reale.

Con i consueti trucchi e manovre di convincimento, forse anche con l’ausilio di una sostanza stordente, il truffatore si è fatto consegnare soldi e gioielli (per una somma ingente) ventilando il rischio di un incendio imminente, per poi allontanarsi velocemente, grazie all’aiuto dei complici che lo aspettavano fuori con l’auto accesa.