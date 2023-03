E-Work, stavolta è vietato sbagliare: Busto ospita Casalmaggiore

Terzultimo impegno di regular season per la E-work Busto Arsizio che domenica 26 marzo, tra le mura amiche di viale Gabardi sfiderà la Trasportipesanti Casalmaggiore di coach Pistola (inizio partita ore 17.00). Vietato perdere per le biancorosse che devono difendere il loro ottavo posto in classifica, minacciato dalla formazione toscana de Il Bisonte: le fiorentine hanno un ritardo di due soli punti ma sono impegnate contro la corazzata Imoco.

Casalmaggiore invece è sesta in classifica con 37 punti, a +6 da Busto e in mezzo c’è Bergamo con 34. Olivotto e compagne sono ottave a quota 31 e sono consapevoli di dover provare il tutto per tutto per aggiudicarsi gli ultimi 9 punti in palio: l’obiettivo sarebbe quello di agguantare almeno la settima posizione in ottica playoff ed evitare così di trovarsi subito ad affrontare Conegliano. Non che Scandicci o Milano siano avversarie più “morbide”, ma almeno il pronostico non sarebbe del tutto chiuso.

Dopo la pesante sconfitta contro Macerata, le biancorosse sono ancora alle prese con qualche guaio fisico ma devono cercare il riscatto, facendo conto sul sostegno del loro pubblico sempre caldo e numeroso sugli spalti della E-Work Arena. Con ogni probabilità le Farfalle si schiereranno con Strigot in sestetto e con Bressan libero visti gli acciacchi di Rosamaria e Zannoni. Dall’altra parte delle rete le biancorosse troveranno le cremonesi di coach Pistola (già allenatore della SAB Legnano in A1) che potrà contare su una brillante Laura Melandri, MVP nella partita contro Firenze, e sul braccio di Dimitrova e Lohuis. In campo anche l’azzatese Elena Perinelli, cresciuta nelle giovanili di Orago ma mai passata da Busto Arsizio.

Alla vigilia del match coach Marco Musso chiede alle sue ragazze di giocare con la forza del gruppo, sicuro di avere una formazione che nonostante qualche guaio di salute, ha tutte le potenzialità per fare bene: «Sappiamo delle nostre difficoltà fisiche in questo momento e del valore di Casalmaggiore, che ha un livello di attacco e difesa molto alto e sta facendo un ottimo percorso. Noi abbiamo però tutte le carte in regola per provare a vincere questa gara davanti al nostro pubblico, ma per farlo dobbiamo mettere in campo qualcosa in più e giocare da squadra unita. Casalmaggiore è l’occasione per il nostro pronto riscatto, per dimostrare che quello di Macerata è stato solo un incidente di percorso».

E-Work Busto Arsizio – Trasportipesanti Casalmaggiore Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Degradi, 3 Lloyd, 5 Monza, 7 Rosamaria, 8 Lualdi, 10 Stigrot, 12 Colombo, 13 Olivotto, 14 Zannoni (L), 15 Omoruyi, 16 Zakchaiou, 17 Bressan (L). All. Musso.

Casalmaggiore: 1 Carlini, 2 Scola, 3 Perinelli, 4 Piva, 5 Frantti, 7 Lohuis, 8 Buzzerio, 9 Melandri, 10 Malual, 11 De Bortoli (L), 14 Dimitrova, 16 Mangani, 18 Sartori. All. Pistola.

Programma (11a di ritorno): Cuneo Granda S. Bernardo-Savino Del Bene Scandicci; Il Bisonte Firenze-Prosecco Doc Imoco Conegliano; Igor Gorgonzola Novara-Vero Volley Milano; Volley Bergamo 1991-Reale Mutua Fenera Chieri; Bartoccini-Fortinfissi Perugia-Megabox Ond. Savio Vallefoglia; E-Work Busto Arsizio-Trasportipesanti Casalmaggiore; Wash4green Pinerolo-Cbf Balducci Hr Macerata.

Classifica: Conegliano 63 (22 – 1); Scandicci 56 (18 – 5); Milano 52 (17 – 6); Novara 45 (17 – 6); Chieri 45 (15 – 8); Casalmaggiore 37 (12 – 11); Bergamo 34 (11 – 12); BUSTO ARSIZIO 31 (10 – 13); Firenze 29 (9 – 14); Cuneo 26 (9 – 14); Vallefoglia 25 (9 – 14); Perugia 16 (5 – 18); Pinerolo 14 (4 – 19); Macerata 10 (3 – 20).