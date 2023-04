Ad Azzate la festa della Liberazione

L’Anpi di Azzate organizza per martedì 25 aprile la tradizionale festa della Liberazione.

La manifestazione prevede alle ore 10.30 la messa in chiesa parrocchiale di Azzate, a seguire il corteo con la deposizione della corona presso il monumento ai caduti in via Piave. A seguire il rinfresco della Liberazione con esposizione dei lavori dei partecipanti al concorso sul “2 Giugno” dello scorso anno.

Tutti i cittadini sono invitati.