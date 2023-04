Esordienti in gara a Samarate per la seconda prova del “Memorial Sandro Gianoli”

Si disputa lunedì 1° maggio la seconda delle quattro prove che compongono la challenge “Memorial Sandro Gianoli” di ciclismo dedicata alla categoria esordienti e arrivata all’ottava edizione. L’appuntamento è a Samarate dove in palio ci sono il 6° Trofeo Pasticceria Pariani (per gli Esordienti primo anno), il 3° Trofeo Antonio Gorlini e 1° Trofeo Stefano Zocchi (per gli Esordienti secondo anno).

L’organizzazione della corsa è affidata al GS San Macario Valerio Biolo che ha allestito un circuito che si snoda tra i territori di Samarate e Cardano al Campo con partenza e arrivo nei pressi della Pasticceria Pariani di piazza Italia. Alle 9 scatterà la corsa dei “primo anno” che devono percorrere quattro giri (32,8 chilometri) mentre alle 10,30 ci sarà lo start per i “secondo anno” impegnati su cinque tornate e un totale di 41 chilometri.

Al via sono attesi in tutto 150 corridori con i vincitori della prima prova Lorenzo Soldarini (Pedale Ossolano – nella foto di G. Azzimonti) e Samuele Brustia (GS Madonna in Campagna) che vestono le due maglie di leader della classifica, la prima offerta da Pi.Erre.Sport di Busto e la seconda da Cartotecnica Graziella di Fagnano. Per quanto riguarda le classifiche per società All4Cycling, al comando c’è il Pedale Ossolano.

Dopo l’appuntamento di Samarate, il calendario del “Sandro Gianoli” proseguirà quindi il 28 maggio con la gara tra Lavena Ponte Tresa e Brinzio, mentre la prova conclusiva sarà il 4 giugno a Besnate gestita dal Gruppo Sportivo Prealpino con le premiazioni finali.