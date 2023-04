Gallarate festeggia il 25 aprile e la Liberazione

Anche Gallarate si prepara a celebrare il 25 aprile, la festa della Liberazione dal nazifascismo.

Alle 9.30 è in programma la santa messa al Sacrario dei Caduti (con l’accompagnamento della Corale Arnatese), al termine della quale si procederà alla deposizione delle corone d’alloro.

Subito dopo sul piazzale del cimitero ci saranno gli interventi, dalle 10.15: uno studente leggerà un brano, poi ci saranno gli interventi del sindaco Andrea Cassani e dell’oratore ufficiale, Nicol Alejandra Lovazzano di Anpi Gallarate.

Dalle 10.45 il corteo attraverserà viale Milano, piazza San Lorenzo, via Cavour, fino ad arrivare a Largo Camussi, dove ci sarà la sosta per la deposizione della corona d’alloro ai piedi del monumento alla Resistenza. Di qui si proseguirà poi verso corso Italia, piazza Libertà, via Turati, piazza Garibaldi e via San Francesco, per raggiungere piazza Risorgimento con il momento raccoglimento e deposizione delle corone davanti al Monumento dei Caduti.

Sul percorso c’è stata una certa divergenza tra amministrazione e Anpi, che avrebbe voluto il momento principale e conclusivo in largo Camussi, al monumento della Resistenza: «Riteniamo infatti che, simbolicamente, questo sia il luogo dove si deve approdare: dopo la laica Via Crucis delle dolorose tappe che ricordano le inaudite sofferenze, direttamente o indirettamente, inflitte dal fascismo al popolo italiano, scandita dalla deposizione delle corone, ci sembra giusto approdare e concludere là dove può cominciare la Festa: la festa della Democrazia, della Liberazione, della Giustizia e della Pace» dice il presidente Anpi Michele Mascella.

Per questo Anpi invita dunque al «prolungamento del corteo», comunicato alle autorità, che da piazza Risorgimento tornerà in Largo Camussi, dedicato a uno dei partigiani gallaratesi caduti nella Resistenza, un ex militare ucciso in Val Strona.