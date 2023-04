Soccorso a Germignaga per un giovane in arresto cardiaco

Intervento di soccorso a Germignaga, non distante dalla pista ciclabile, per una persona giovane in arresto cardiaco. È successo intorno alle ore 19 di giovedì 27 aprile.

Sul posto l’elisoccorso da Como, l’ambulanza e l’automedica da Luino, intervenuti in codice rosso. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso di Legnano.