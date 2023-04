Scontro tra auto e scooter a pochi metri dall’ingresso dell’A8 a Gallarate

È di due feriti, dei quali uno piuttosto grave, il bilancio dello scontro che si è verificato poco prima delle 15 di oggi (sabato) in via Buffoni a Gallarate, a pochi metri dal casello dell’A8. Un suv e uno scooter, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati.

A riportare le ferite più serie è stato l’uomo in sella allo scooter ma per entrambi si è reso necessario il trasporto in ospedale a Varese. Sul posto la Polizia Locale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.