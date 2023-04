Un punto d’orgoglio per la Caronnese: 1-1 contro l’Arconatese

Probabilmente non servirà a molto per la corsa salvezza, ma la Caronnese si dimostra una squadra viva e nonostante un ultimo posto in classifica purtroppo ormai assodato, ferma sul pari l’Arconatese quarta forza del Girone B di Serie D. A Caronno Pertusella i ragazzi di mister Simone Moretti giocano una gara di buono spessore, vanno sotto nella ripresa colpiti da Marcone ma trovano la forza per reagire e ottengono l’1-1 finale grazie al rigore trasformato da Austoni a 5′ dalla fine della gara.

LA CRONACA

Arriva al 16′ la prima occasione da gol, con un cross pericoloso di Agello che taglia l’area di rigore senza però trovare compagni pronti alla deviazione a rete. L’Arconatese si fa vedere con un colpo di testa senza precisione di Minaj e poi con Ferrandino che impegna Indelicato, ma nonostante tutto la gara non si sblocca.

Nella ripresa la gara offre più occasioni e l’ingresso di Marcone si dimostra decisivo perché al 19′ è proprio il neo entrato a sbloccare la gara sfruttando l’assist di Chessa. La Caronnese però reagisce bene, anche se Tunesi spreca una buona opportunità per il pareggio calciando a lato. Poco male perché al 40′ arriva il penalty per un tocco di braccio di Marcone sul tiro di Duguet. Austoni dal dischetto non sbaglia siglando l’1-1 che sarà anche il risultato finale. Giovedì per la Caronnese ci sarà la trasferta a Sona, per cercare almeno di non finire la stagione all’ultimo posto.

Sugli altri campi, gli antici regalano sorprese e tre vittorie esterne. La più importante arriva da Lumezzane, dove la capolista viene sconfitta 1-0 dal Desenzano. In zona salvezza vittorie importanti per Breno, 2-1 a Carate Brianza, e Real Calepina, 3-0 sul campo del Franciacorta.