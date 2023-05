Celebrazione dei 210 anni dalla nascita di Giuseppe Verdi: un grande concerto lirico a Varese

Il 10 aprile 1813 nasceva Giuseppe Verdi, uno dei più grandi compositori italiani di tutti i tempi. Per celebrare il 210° anniversario della sua nascita, l’Associazione Amici della Lirica Francesco Tamagno aps, con il patrocinio del Comune di Varese, ha organizzato un evento imperdibile: un grande concerto corale lirico dedicato alle opere verdiane.

L’appuntamento è per domenica 14 maggio alle ore 15:30 al Salone Estense di Varese. Sul palco, il Coro San Gregorio Magno di Trecate, diretto dal Maestro Mauro Trombetta, eseguirà alcuni dei più celebri cori tratti dalle opere di Verdi, tra cui Nabucco, I Lombardi, Macbeth, Il Trovatore, La Traviata, La forza del destino, Aida e Otello. La mezzosoprano Giorgia Gazzola si esibirà come voce solista, accompagnata al pianoforte da Anna Bigliardi, mentre Davide Colombo sarà il presentatore dell’evento.

Il programma musicale “dal Nabucco all’Otello” offrirà ai presenti un’occasione unica per rivivere la magia delle opere verdiane e apprezzare l’inestimabile talento del grande maestro. Un omaggio sincero e appassionato al genio di Verdi, che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica lirica.

L’ingresso al concerto avrà un costo di 20 euro per il pubblico generale e di 10 euro per i soci dell’Associazione Amici della Lirica. Inoltre, l’ingresso sarà gratuito per i giovani fino a 20 anni e per coloro che si iscriveranno all’associazione per la prima volta. Una splendida opportunità per avvicinare anche le nuove generazioni alla bellezza e alla profondità delle opere di Giuseppe Verdi, e per continuare a diffondere l’amore per la lirica e la cultura musicale italiana.